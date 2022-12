“Estamos muy ilusionados por volver a Colombia”: grupo musical ‘Ilegales’

Este 06 de diciembre estuvo para los micrófonos de Contrarreloj, Vladimir Dotel, integrante de la banda ‘Los Ilegales’ hablado sobre su visita a Colombia este 07 de diciembre en el marco del Cumbia House, y también, sobre la historia del grupo y el panorama general de su música en la actualidad y en sus inicios.

Dotel, recordó que Colombia fue uno de los países que, en sus inicios, aceptó la música y el género merengue hip hop, o merengue house, que propusieron dentro de sus canciones.

“En 1995 que debuta el grupo (Ilegales), Colombia acepta nuestra música del primer álbum y fueron éxitos que por allá se dieron a conocer mucho y estamos muy ilusionados con poder volver allá, para visitar el país y hacer un recorrido por esas canciones”, explicó.

Además, contó que fue el ‘rechazo’ de uno de los grupos pioneros en este tipo de géneros Proyecto Uno, el que los hizo aparecer como grupo, es decir, crearse.

“Los pioneros de estos son Proyecto Uno, ellos tuvieron la genial idea de mezclar el merengue y el hip hop, entonces yo les compuse a ellos, les envié las canciones y me las devolvieron. Como nadie quería grabarlas entonces el demo lo presente yo y ahí nació Ilegales”, contó.

Dijo también que el grupo a pesar de los años sigue manteniendo esa energía que los caracteriza enfocándose mucho en las coreografías para transmitir esa actitud al público ya que “es ese flow de la Republica Dominicana el que nos marcó mucho”.

Y es que aunque son conocidos por muchos países de Latinoamérica, hay una nación vecina en la que su música no se pegó, Puerto Rico, ya que según Dotel “tal vez la gente en este país no era tan merenguera y la fusión de nosotros (géneros músicales) no se entendía mucho allí”, pero que era algo “muy raro” para ellos por ser un país vecino.

Por la misma línea, se mostraron agradecidos por ‘pegarse’ en lugares como Europa o Brasil, en donde no se habla el mismo idioma.

Finalmente cerraron la charla hablando sobre lo que es el grupo como tal, diciendo que “Ilegales tiene de todo, tiene una fusión interesante, por ejemplo fusionamos el reagge, las baladas. Es un repertorio muy variado la verdad”, además de invitar a los colombianos a que vayan a presencial su show en el Cumbia House el próximo miércoles 07 de diciembre.

Escuche la entrevista completa acá: