Hay un espacio muy grande en mi corazón para Santa Fe: Omar Pérez, exfutbolista

Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe. (Photo by Gabriel Aponte/LatinContent via Getty Images)

Omar Pérez es considerado como un ídolo en la historia del Independiente Santa Fe con cerca de 608 partidos y 114 goles anotados en su paso por el equipo ‘cardenal’. El argentino jugará su último partido el 10 de diciembre en el estadio El Campín, junto a amigos y compañeros, por lo que sus admiradores podrán verlo desplegar su talento en un encuentro magistral en el fútbol colombiano.

El argentino estuvo en entrevista con el programa Peláez y de Francisco, en donde dio detalles de sus inicios en el fútbol, las figuras que más los inspiraron en este deporte y cómo llegó a Colombia luego de su debut en el Boca Juniors.

Pérez recordó que sus primeros años en el ‘Azul y Oro’ lo ayudaron a formarse. “Es un estilo de vida, Boca te forma, te hace hombre. Quemas una etapa de tu vida en donde la parte esencial del aprendizaje está ahí, el hecho de que vivas para competir, vivas para tener una visión de tu futuro y de las oportunidades que te da Boca para mostrarte”, sostuvo.

Su llegada al fútbol colombiano

El exfutbolista comparó la diferencia de los años que jugó en Argentina y su llegada a Colombia, “son muchas las diferencias, sobre todo la experiencia y la tranquilidad con la que se vivía últimamente”, expresó.

Asimismo, agregó que el Boca Juniors de sus primeros años en el deporte le permitieron formarse, “el hecho de tener tantos partidos encima y de conocer más el fútbol y cada una de las situaciones que te presenta el fútbol de joven. Eran muchas ganas de demostrar, de querer estar dentro de ese equipo”.

Luego de 18 años en el país y de haber ganado amplio reconocimiento por su talento, Pérez reveló el significado que tiene el Independiente Santa Fe en su vida. “ Es una gran parte de mi corazón, haber tenido la posibilidad de estar en un club por mucho tiempo y demostrar mi fútbol es algo que lo voy a llevar siempre, por toda la eternidad ”, indicó.

En todos estos años, el jugador logró 9 títulos con el Independiente Santa Fe y uno con el Junior de Barranquilla. “A mí me trae el ‘Zurdo’ López, es el que me llama, me dice que tenía un proyecto muy bueno y finalmente me convence, el torneo había empezado y debuto en la fecha 7″, explicó.

Los seguidores del argentino pueden comprar entradas para el partido de despedida este 10 de diciembre. Las boletas están disponibles en venta física en el Movistar Arena o en la página web de Tu Boleta.

Escuche la entrevista completa: