“Definimos el look y el sonido del metal”: Rob Halford, miembro de Judas Priest

El vocalista Rob Halford de la reconocida banda ‘Judas Priest’ estuvo hablando en el programa Contrarreloj sobre la música de la banda británica, el 2023 de la agrupación, sus inicios y además, quiso enfocar una parte de la conversación en uno de sus hechos de su vida personal más significantes: la confesión de su sexualidad ‘a la opinión pública’.

La banda se presentará este próximo viernes en Bogotá en el marco del Knotfest y Halfrod tuvo oportunidad de recordar la pasión que tienen los latinos por este tipo de géneros musicales.

“Los fanáticos del metal en Latinoamérica son locos, son increíbles, en el buen sentido. Son locos por el género, se siente la emoción, la engería y estamos emocionados por ir a Colombia”, dijo el británico.

Explicó además la curiosa forma en que llegó a ser vocalista de la banda, siendo su hermana una de las protagonistas para que Halford obtuviera este rol en la banda.

“Mi hermana estaba saliendo con Ian (bajista de la banda), y ella es la que me recomienda con la banda, porque consideraba que yo tenía una buena voz, así llegué a Judas Priest. A veces me molesta diciéndome que si no fuera por ella yo no tendría trabajo” dijo entre risas.

Por otro lado, explicó el por qué de comenzar a implementar una moda como el uso del cuero, en este tipo de géneros, en donde dejó ver que fue una de las decisiones más innovadoras que pudieron tener.

“Apenas vi ese estilo dije que eso debía ser expandido, porque en términos visuales eso no existía (en el metal) la intensidad del metal a nivel visual no existía y entendimos que ese era un lugar muy importante por explorar, entonces lo implementamos”, y que gracias a eso “nosotros definimos el look y el sonido del metal”.

También quiso hablar de una de sus épocas más significativas, pero esta vez en su vida personal, siendo este el momento en que decidió contar abiertamente su inclinación sexual, diciendo que “tenía miedo de que eso afectara a la banda, yo no sabía que daba la impresión de ser gay, pero la verdad me emocione mucho cuando lo conté y recibir mucho amor, era algo que no esperaba”, debido a que “la comunidad del metal me dijo que no le importaba que yo fuera gay, que ellos querían a la banda y no les importaba nada mas”, puntualizó.

Así mismo, expresó que se debe luchar por la igualdad, pero siempre dentro del marco legal. “El mundo debe operar dentro de la legalidad para alzar el puño por nuestra comunidad (Lgbt)”, enfatizó.

Finalmente, mencionó que espera ver en el salón de la fama a bandas como Iron Maiden y Motorhead, además de revelar que ya tienen un trabajo discográfico preparado para el próximo año 2023.

Escuche la entrevista completa: