Comunidad en Villa de Leyva pide mano dura a las autoridades contra la delincuencia

Los habitantes de Villa de Leyva (Boyacá), están desesperaros por el incremento en los casos de violencia, delincuencia, hurtos a residencias, secuestros simples con fines extorsivos, de hurto, y microtráfico.

La comunidad solicitó mano dura, y una aplicación contundente tanto del Código Nacional de Policía como de la normativa migratoria.

“Estamos al borde del desespero, pues no tenemos una respuesta efectiva, pero no permitiremos que nuestro pueblo se dañe, exigimos el actuar de nuestras instituciones, y las cobijaremos hasta donde sea posible, pero esto tiene que ser tomado en serio, para que no se nos acabe la tranquilidad. Hechos como el atraco a ancianos, amordazados, asaltos a viviendas y demás, son rechazados”, denunció, durante un encuentro con las autoridades, José Igua, ciudadano del municipio.

Por su parte el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, pedirá refuerzo de la Fuerza Pública para responder a la preocupación de los habitantes.

“Nos comprometimos con la gente a revisar la forma en la que podemos agilizar la posibilidad de ampliar la cobertura del alumbrado público, hacer que Migración Colombia acompañe de manera más intensiva el control migratorio, ampliar nuestro músculo financiero para otorgar recompensas a la comunidad para identificar hechos de riesgo y capturar a delincuentes, y no bajar la guardia frente a la criminalidad y el microtráfico”, explicó el mandatario municipal.