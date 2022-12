Denuncian incumplimiento de Claro en billonario contrato con MinTIC

Durante el primer debate de control político realizado a la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, el representante de la Cámara Julián López denunció un contrato que dejó el gobierno del expresidente Iván Duque adjudicado a Claro.

Este fue por un billón de pesos para conectar a más de 7.000 centros digitales. El representante advierte que la compañía de telecomunicaciones sólo ha cumplido con el 21% de la meta, por lo que 14.000 puntos de centros digitales estarían sin conexión.

Adicionalmente, denunció la interventoría de este proyecto, que tiene un valor de más de $9.000 millones.

Frente a los funcionarios del gobierno Duque que todavía quedan en el ministerio, el representante le hizo una llamado a la ministra Urrutia.

“Ministra hay que revisar ese equipo porque los intereses de los colombianos están primero que los intereses politiqueros y recomendados del partido que sea comienzo por el mío, no vamos a permitir que en el ministerio queden personas que tienen cuestionamientos. Angie Rincón asesora del viceministro de Conectividad, la ratificaron en el cargo, Megumi Kakoi asesora del ministro anterior quien actualmente es asesora del secretario General, ellos conocían el proceso, hicieron el informe, se lo presentaron y les han vendido más o menos que esto es la verraquera y no lo es no lo es. Puede existir un entramado de tráfico de influencias bastante delicado y hay que revisar esto con lupa”, dijo.

Sin embargo, la jefe de la cartera de las Tecnologías aclaró que el 98% de los 7468 centros digitales a cargo de Claro ya se encuentra instalado y el 64% está en operación.

Urrutia pidió no estigmatizar el proyecto Centros Digitales, aclara que no es lo mismo centros digitales que lo ocurrido con Centros Poblados.

El proyecto ya tiene varias etapas, ya están instalados, falta el tema de la verificación para que se cierre con la operación. “Tenemos toda la veeduría necesaria para tomar las mejores decisiones si nos vamos por el acuerdo de transacción o elmacuerdo directo”, afirmó Urrutia

El presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, respaldó la gestión adelantada por el Ministerio TIC en los últimos tres meses: “esta es una administración que ha tenido que asumir un debate bastante complicado sobre algo que ya venía andando. Este es un proceso que se estructuró en el gobierno Duque, no en el de Gustavo Petro, hay muchas críticas válidas, desafortunadamente quedó estructurado así y a este Ministerio le corresponde cumplir con esos contratos y buscar la forma de que las cosas se hagan y se hagan bien”.