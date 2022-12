Trump demandó a los Premios Pulitzer por difamación tras su rechazo a anular premio

Donald Trump. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) / Joe Raedle

El expresidente estadounidense Donald Trump demandó por difamación al consejo de los Premios Pulitzer después de que este rechazara anular los galardones de periodismo de 2018 otorgados a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada trama rusa.

Trump, que había adelantado la denuncia en un mítin en Texas este pasado octubre, interpuso la acción hoy en un tribunal del condado de Okeechobee, en Florida, según reportó el medio The Hill.

El empresario exigió el año pasado una anulación del premio argumentando que los artículos publicados por esos medios se basaban en “información falsa sobre vínculos inexistentes entre el Kremlin y la campaña” electoral de 2016, y aludió a una imputación por falsedad en la información que manejaba el FBI.

Finalmente, los Pulitzer decidieron este pasado julio mantener el premio de Reportajes Nacionales a los dos medios después de realizar dos revisiones independientes, en las que concluyeron que los trabajos ganadores no quedaban “desacreditados” por los acontecimientos posteriores a la entrega.