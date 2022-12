Vamos a coquetear con el pasado: Andrea Echeverri sobre concierto en Bogotá en 2023

La agrupación Aterciopelados, una de las bandas que ha marcado historia en el rock colombiano, se presentará el próximo 22 de abril de 2023 en el Palacio de los Deportes de Bogotá. En ese concierto repasarán en vivo “El Dorado”, un disco que marcó su carrera.

En diálogo con Andrea Echeverri, integrante de Aterciopelados, se conocieron más detalles sobre lo que tendrá este espectáculo.

“Yo no es que me ponga a oír ‘El Dorado’, me estaban diciendo eso y lo del pasado tiene como contradicciones, uno defiende el ya, el hoy, las canciones nuevas, que compuse ayer. Uno se debate, pero aquí vamos a coquetear con el pasado fuertemente porque a la gente le encanta, yo estoy es inventándome proyectos nuevos y estando como creativa”, dijo Andrea Echeverri.

En cuanto al éxito del álbum “El Dorado”, que salió a la luz en 1995 e incluye icónicas canciones como “Florecita rockera”, indicó que fue un buen momento para empezar a promover el arte nacional.

“La cosa empezó con ‘El corazón en la mano’, en un momento en el que no había voz nacional sino un eco de Caifanes, se empezó a promover el producto local, fue un éxito en la radio, ya teníamos preparadito el terreno para que ‘El Dorado’ explotara, explotó a nivel latinoamericano”, dijo la artista.

También reconoció la importancia de MTV y cómo comenzó a potenciarse el rock en español en aquella época.

En el encabezado escuche esta conversación completa con Andrea Echeverri de Aterciopelados.