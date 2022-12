La Unidad de Planeación Minero Energética tiene nuevo director general

El nuevo director de la Unidad de Planeación Minero Energética es el ingeniero electricista Carlos Adrián Correa, el cual se venía desempeñando como director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Javeriana y como asesor de política energética del Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca.

En la hoja de vida del nuevo director aparecen más de 17 años de experiencia entre sistemas de energía eléctrica a nivel industrial, investigación de alto nivel en múltiples áreas de la ingeniería eléctrica, energías renovables, planeación de redes de transmisión y redes inteligentes.

Así mismo, se destacó que ha participado como coinvestigador e investigador principal en múltiples proyectos de innovación, sin dejar de lado que ha sido autor/coautor en 80 publicaciones científicas en journals, conferencias y capítulos de libros.

Correa es egresado de Ingeniería Eléctrica y de la Maestría en Ingeniería Eléctrica en el área de Planeamiento de Sistemas Eléctricos de la Universidad Tecnológica de Pereira y es PhD en Energía y Procesos de la Universidad Paris Sciences et Lettres.

También aparece que trabajó como docente investigador en la Universidad de La Salle y ha estado vinculado al sector público en la Dirección Técnica de Gestión de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el sector privado, estuvo vinculado a empresas como 3M de Colombia S. A. y a entidades internacionales como H-J Family of Companies en Estados Unidos y la Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels en Francia.

Desde la misma Upme se expuso que el principal desafío de Carlos Adrián Correa será llevar a esta entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía a renovarse y ser protagonista en los planes de la Transición Energética Justa propuesta por el Gobierno.

Finalmente, se recordó que por invitación del mismo presidente de la República, Gustavo Petro, Correa hizo parte de la comisión de empalme del sector minero-energético del nuevo Gobierno.