Víctima de robo en Santa Marta denuncia que bancos están aliados con fleteros

Para esta época de navidad y fin de año el aumento de los robos en entidades bancarias está a la orden del día, el caso más reciente le ocurrió a un abogado samario a quien le hurtaron cerca de 40 millones de pesos al salir de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial.

“Yo fui víctima de fleteo dentro del centro comercial, en su momento las autoridades me pidieron discreción con esta noticia, cuando se filtra la información a los medios, me encuentro que muchas personas me escriben y me llaman y me comentan que han sido víctimas de fleteo después de haber retirado en el mismo centro comercial”, aseguró Carlos Salas, víctima de robo.

El afectado afirma que, al parecer, existe una banda de fleteros que estaría trabajando con funcionarios de estos bancos, quienes darían el aviso para cometer el hurto.

Es de recordar que, el servicio que presta la Policía Nacional de acompañamiento es gratuito, pero algunos ciudadanos no quieren utilizarlo, sobre todo en una época como diciembre donde la afluencia de personas es desbordada; sin embargo, esta persona víctima de robo hace un llamado a los entes de control para que investigue si hay o no complicidad con los operarios de las sucursales bancarias.