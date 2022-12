Coronel toca la puerta de la JEP por matanzas paramilitares en el Chocó en 1999

Imagen de referencia de paramilitarismo. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió conocimiento de la solicitud de sometimiento del coronel (r) Carlos Gustavo Méndez Farfán, quien busca vincularse a la jurisdicción por cuenta de las investigaciones en su contra por varias masacres paramilitares en Riosucio (Chocó) en 1999.

El oficial en retiro es indagado por las matanzas perpetradas por el Bloque Élmer Cárdenas entre el 7 y el 10 de abril de ese año, donde irrumpieron en al menos cuatro caseríos de ese municipio chocoano en búsqueda de supuestos informantes de la guerrilla, y asesinaron al menos a 12 personas entre ellos un menor de edad de cinco años.

Además, también por el secuestro de otras ocho personas que fueron llevadas por paramilitares a ser interrogadas directamente por el excomandante de las Autodefensas, Carlos Castaño, y quienes lograron ser liberados por intermediación de monseñor Tulio Duque, obispo de Apartadó.

Con miras a definir si es admitir su sometimiento, la jurisdicción solicitó al coronel Méndez Farfán presentar un acta formal en la que confirme su compromiso con el sistema transicional, y en la que de advirtieron que una vez se someta no puede retirarse. Asimismo, le resaltaron su deber de entregar verdad exhaustiva sobre las matanzas paramilitares por las que es indagado.

“...en caso de no estar condenado si reconocerá o no responsabilidad en los hechos por los cuales está siendo procesado y de admitir responsabilidad o haber sido establecida en sentencia ejecutoriada, cuáles son sus aportes efectivos a la reparación y no repetición, entre otros puntos que considere relevantes para su contribución a la verdad plena” indica la determinación.

Adicionalmente, los magistrados ordenaron al Ejército informar si el coronel en retiro ha estado privado o no de la libertad por esos hechos u otras investigaciones.