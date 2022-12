Denuncian nuevos incumplimientos de la U. Distrital en concurso de empleo del Inpec

Sigue La W continúa con la lupa puesta en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el contrato que habría incumplido por un valor de 5.600 millones de pesos, en el que también hace parte la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Cerca de 18.000 personas que hacían parte del proceso de selección para diferentes cargos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tendrán que esperar porque el concurso que debía ser ejecutado hasta el 31 de diciembre, se aplazó.

La Universidad Distrital debía encargarse de adelantar el proceso de selección para provisión de empleos vacantes del sistema específico de carrera administrativa del Inpec. Adicionalmente, se encargaban del concurso para suplir este cargo, por lo que se hizo una convocatoria de 18.000 personas.

En entrevista con Sigue La W, Felipe* denunció que “en el desarrollo de esas pruebas hay tres cargos muy importantes, los autores, los validadores y los psicómetras, que son los encargados de que las preguntas se hagan”.

Según explicó que el concurso no está listo “estas semanas tenemos preguntas que validar, en el proceso hay varias etapas (…) estamos en la segunda validación. Convocaron a unos aspirantes para una prueba que no existe”.

De igual forma, Felipe* también resaltó que “nosotros no tenemos comunicación directa con la Universidad Distrital, entonces no sabíamos cuándo era la prueba realmente (…) ellos que son quienes direccionan todo, deben saber que no estaba listo nada, no está lista la prueba ni las preguntas”.

Por otra parte, indicó que hasta el momento la Universidad Distrital no se ha pronunciado ni ha dado respuesta a los afectados. “Yo inicié con ellos en septiembre, luego me contrataron por LinkedIn para ser validador, pero me dijeron que el contrato iba a ser después, en diciembre me pidieron los documentos (…)”.

Para finalizar, el denunciante expresó que están trabajando gratis porque no les han pagado el sueldo correspondiente por realizar estas pruebas.

Sigue La W se contactó con la Universidad Distrital, pero no se obtuvo una respuesta oficial.

Conozca todos los detalles a continuación: