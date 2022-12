Gustavo Bolívar no será candidato a la Alcaldía de Bogotá

A través de un video el senador Gustavo Bolívar por el Pacto Histórico desmintió las versiones que aseguraban se lanzaría a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar, aseguró que tiene motivos personales, y profesionales en los que quiere avanzar.

“Una decisión muy difícil por un lado tengo el apoyo de muchas personas incluidos mis jefes por licios y por otro lado también tengo una apremiante situación financiera que me obliga a regresar a mi trabajo anterior. Cuando anuncie que me retiraba del Congreso no lo hice pensando en que me podía inhabilitar para la Alcaldía ”, dijo el senador

Por otro lado, Bolívar aseguró que el mundo de la politica es una guerra de egos que enferma y quisiera volver a la tranquilidad que le daba su vida en el sector privado. Sin embargo, indicó que quiere continuar incidiendo en la política con sus investigaciones.