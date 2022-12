Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Depredador de la Sierra’, busca la Paz total

El excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, Hernán Giraldo Serna conocido como ‘El Depredador de la Sierra’, quiere ser ‘gestor de paz’ y así lo comunicó al país a través de un pronunciamiento que envió desde la cárcel de Itagüí donde permanece privado de la libertad.

El exjefe paramilitar quien también es conocido como alias ‘Taladro’, ‘El Viejo o El Señor de la Sierra’, expresó su compromiso con la búsqueda de la Paz Total que promueve el presidente de la República Gustavo Petro.

Aseguró en un documento de dos páginas que al vincularse a la ‘paz total’, no lo hace con el interés de hacer política sino porque está convencido de la búsqueda de la paz total y de “pacificar la Sierra Nevada de Santa Marta”.

“Si es cierto que postulé mi nombre para apoyar un Proceso de Paz en la Sierra Nevada de Santa Marta y no lo hago por intereses económicos, políticos o jurídicos. Desde el 2006 estoy privado de la libertad y estuve privado de la libertad en una cárcel en EE. UU. He puesto la cara y estoy respondiendo por mis errores. He esclarecido y dicho la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y actualmente me estoy defendiendo de otros procesos en mi contra”.

También precisó que, ni él ni ningún miembro de su familia hace parte del grupo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, pero señaló que no descarta que paramilitares que estuvieron bajo su mando, se encuentren ahora en esa organización ilegal.

“El grupo armado las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, tiene su propia línea de mando y ni yo, ni ningún miembro de mi familia hacen parte de esa cúpula. Lo que no quiere decir que personas que en algún momento trabajaron para mí, no estén involucrados en esa organización. Las responsabilidades son individuales”, señaló también.

Hernán Giraldo Sierra desde la cárcel de Itagüí reiteró que no es cierto que, esté impulsando un partido político y dijo que los paramilitares que estuvieron con él son campesinos que tampoco saben ni piensan como políticos.

“Mi compromiso es con la paz, con la verdad y la reparación y por la no repetición. Soy consciente de lo que implica un Proceso de Paz y las dificultades que hay que sortear para que se de todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, afirmó.

Sobre la Sierra Nevada de Santa Marta aseguró que “fueron más de 40 años de liderazgo y di un paso al desmovilizarme, entregué las armas, el personal. Hasta convencimos al campesinado con acabar los cultivos ilícitos, que eran su único sustento y el gobierno nos incumplió. Hay una deuda histórica con ellos”.

¿Cuál sería su aporte a la Paz Total?

El excomandante paramilitar que llegó a Colombia en 2021, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, aseguró que está convencido que puede aportar junto con su familia, de quien dijo también han sido víctimas del conflicto armado en la búsqueda de la Paz Total en una región tan afectada como lo ha sido La Sierra Nevada de Santa Marta.

“Soy una persona que ha ejercido un liderazgo (mal o bien) durante más 40 años en, la Sierra Nevada. Esto hace que tenga interlocución con las comunidades y mi motivación es aportar, junto a mi familia y de la mano del Estado a pacificar la Sierra. Puedo sentarme y ayudar a resolver lo que se hizo mal y potencializar lo que se hizo bien”.

Agregó que “en gran parte los fracasos de los Procesos de Paz son también por la responsabilidad del Estado. No es solo desmovilizar, hay que dar educación, empleo, enseñar a las comunidades a construir Paz. Así como estuve en la guerra y lideré procesos violentos puedo ayudar a encontrar caminos que nos lleven a una anhelada paz”.

El documento en el que expresa su abierta voluntad de paz, señala que “Reitero mi compromiso y el de mi familia en el apoyo a conseguir una paz estable para la Sierra Nevada.

de Santa Marta. Quiero aprovechar para mandarles un saludo de navidad y próspero año nuevo y que el próximo año podamos sentarnos a construir paz definitiva para la Sierra Nevada. Es mi deseo que se dé una Paz Total. Todos la merecemos”.

Hernán Giraldo Serna llegó en el 2021 a Colombia luego de estar privado de la libertad por varios años en Estados Unidos, cumpliendo una condena por hechos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Derecho, tiene pendiente una condena desde el 18 de septiembre de 2018, que emitió el juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a Giraldo Serna se le conoció en las Autodefensas como un abusador sexual de menores, pero también se le investiga por otros delitos como concierto para delinquir, acceso carnal abusivo, aborto sin consentimiento, terrorismo, desaparición forzada, secuestro y tortura.

En septiembre de este año, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida.