Denuncian estafas por internet con casas para vacacionar en Colombia

En época de fin de año algunas personas aprovechan para pasar las festividades en otros destinos, optando por alquilar casas para compartir con sus familias. Sin embargo, los inescrupulosos se hacen valer de esta necesidad para hacer de las suyas y terminan estafando.

Una de esas víctimas fue Karla, quien contó en Contrarreloj la historia en la que fue engañada por una persona que se hace llamar Alberto Gutiérrez, en su intento por alquilar una casa en Cerritos, Risaralda.

“Confiamos en una persona que nos envió todos los documentos, los localizamos en la plataforma Nuroa, que es alternativa de Airbnb: desde septiembre hicimos la reserva, la persona nos solicitó el 50%, pero solo le dimos el 30%, el señor nos mandó contrato, cédula, contrato autenticado y cuando llegamos, buscamos la dirección, nos contestó que nos esperaba pero cuando llegamos al conjunto nos dijo el celador que habían ido cinco familias buscando lo mismo. ‘Eso pertenece a un señor pero no la está alquilando, y han venido muchas personas estafadas’”, dijo la víctima de la estafa.

La mayor sorpresa de Karla y su familia tuvo que ver con la ‘legalidad’ que marcó el proceso de alquiler y que hasta el último momento el victimario atendió las llamadas.

“El señor nos mantuvo las conversaciones todo el tiempo, nos dijo que no usaramos plata en efectivo, nos dijo ‘háganos un giro’ y nosotros no pagamos nada por adelantado, no pedimos más dinero pero quedamos sorprendidos por toda la legalidad de estas personas para hacer este tipo de cosas. Finalmente todo terminó siendo un fraude y una estafa”, agregó al respecto.

Sobra la página web Nuroa, que fue en la cual Karla y su familia encontró la casa, dijo: “Queremos ver la legalidad que tiene y es una alternativa para buscar casas en el eje cafetero para pasar vacaciones, eso apareció dentro de las búsqueda de Google y nos dio un poco de certeza, todo fue muy legal, nos mandaron el modelo correcto autenticado con las fotocopias de la cédula. Seguramente esta persona maneja varias plataformas, pero nosotros entramos por Nuroa y deben haber más personas estafadas”.

Finalmente, lamentó no haber hecho la verificación de la casa con ayuda de conocidos que viven en Pereira, “lo único que pensamos es que teníamos conocidos pero no les pedimos verificar si la propiedad estaba a nombre de quien decía estar, esa es la única solución porque los teléfonos dan certeza de todo”.

