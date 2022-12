MinInterior niega choque con Procuraduría y defiende liberación de voceros de paz

A propósito del anuncio que hizo la Procuraduría sobre la radicación de una denuncia en contra de la funcionaria que firmó la libertad de jóvenes de primera línea en Bogotá, el ministro del Interior, Alfonso, Prada, salió nuevamente en defensa de la medida y negó cualquier choque con el Ministerio Público.

Desde el Chocó, el jefe de la cartera política indicó que esa es una facultad que tiene el Ejecutivo desde hace más de dos décadas, al tiempo que manifestó que no hay críticas puntuales de la Procuraduría a las facultades con las que el jefe de Estado ha puesto en marcha la liberación de integrantes de la Primera Línea.

Le puede interesar Paloquemado responde por queja de la Procuraduría con libertad de la ‘Primera Línea’

“ No interrumpe los procesos, razón por la cual no es una decisión que se debata judicialmente. Es una solicitud que le hace la señora procuradora o el procurador delegado ante el proceso concreto a la instancia judicial que toma las decisiones, no es una cuestionamiento a las facultades del presidente al procedimiento de nombramiento de vocería de paz”, manifestó Prada.

Por otra parte, el ministro se refirió también a la negativa de un juez a condenser libertad a dos designados vocero de paz en Popayán e indicó que fue un “enredo” que sería superado en las próximas horas.

“Fue un trámite procesal que creo que se enredó, porque antes de ser nombrados voceros de paz por el señor presidente de la República ya los las dos personas, a través de sus abogados, habían solicitado la el traslado. Esa sustitución de la media había sido negada y se juntó con esta, de tal manera que ese proceso apenas está comenzando. Hoy radicaron la solicitud de audiencia para que se tome una decisión sobre el particular”, concluyó.