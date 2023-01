“Este es el tipo de cosas que rompen confianzas”: Robledo sobre ELN y cese al fuego

El exsenador Jorge Enrique Robledo pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre comunicado del ELN en el que aseguran que no hubo un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre el cese bilateral al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre.

Robledo aseguró que esta noticia “es una de esas historias que si uno loas viera le parecería que es de una novela y una novela más bien mediocre”.

Aseveró que “no se entiende cómo” un presidente anuncia un acuerdo formalmente con el ELN y tal acuerdo no se haya dado.

“Estas cosas exigen rigor, lamentable lo que está pasando”, dijo.

Agregó que hay que esperar a la explicación que da el presidente Gustavo Petro a la situación, pero “este es el tipo de cosas que rompen confianzas y enredan procesos”.

Dijo que considera “increíble e inaudito” que esta situación le ocurra al Gobierno.

“No se puede saber en este momento quién cometió el error gravísimo y que dio por hecho una cosa que, según el ELN, no se ha dado por hecho, entonces quien haya dado por hecho algo que no ha sucedido pues comete un error gravísimo”, puntualizó.

Añadió que un cese al fuego es “una cosa complicadísima” y esto se puede considerar como un “error garrafal que al final termina haciendo daño al proceso”.

“La otra cuestión sería que el ELN esté dando una información que no corresponde con la realidad, pero hasta donde están las cosas todo indica que es cierto que no hubo la formalización de un acuerdo”, agregó.

Dijo que un gobierno no puede permitir que este tipo de situaciones sucedan y hay que “insistir al Gobierno Nacional que sean cuidadosos con las cosas que hacen y que dicen”.