Puente de Tienditas: ¿qué se necesita para cruzar la frontera colombo-venezolana?

Donamaris Ramirez, exalcalde de Cúcuta, habló en Contrarreloj sobre la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y las denuncias sobre los horarios que estarían generando represamientos en esa zona.

Para iniciar, aseguró que “aquí el 95% o más de las situaciones que se han presentado se han llevado de manera positiva. El horario que se definió en un principio era de 5 a.m. y las 8 p.m. y eso no se había informado, por eso, venezolanos que pasaron a Cúcuta a dar una vuelta y se regresaron a las 8:30 o 9 de la noche y no pudieron pasar, les tocó quedarse en hoteles”.

Asimismo, explicó que “si uno es ciudadano colombiano y va hacia Venezuela, se necesita que los vehículos tengan la revisión tecno mecánica al día, al igual que el SOAT, que el vehículo esté a nombre de la persona que va manejando el mismo y que el ciudadano tenga el pasaporte vigente para poder pasar a Venezuela”.

Además, resaltó que actualmente no se está pidiendo un certificado médico para poder cruzar la frontera.

De igual manera, solicitó a la Policía de Colombia que se apropie del control y el manejo de la seguridad en el puente “la inversión que hacen los gobiernos hoy en día no tiene un lugar de la Policía, no hay un lugar permanente. Por ejemplo, luego de las 8 de la noche lo cuida un vigilante privado”.

