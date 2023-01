Caso Gnecco: audiencia por vencimiento de términos fue aplazada al 18 de enero

W Radio conoció en primicia que se aplazó hasta el 18 de enero la audiencia de libertad por vencimiento de términos del abogado José Manuel Gnecco, procesado por el homicidio de su esposa María Mercedes Gnecco, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Por solicitud del abogado Iván Jiménez, representante legal de las víctimas dentro del proceso, se reprogramó la diligencia.

W Radio tuvo acceso a la solicitud de aplazamiento en la que el jurista expresa que no se encuentra en el país, pues con antelación había programado un viaje entre el 27 de diciembre y el 12 de enero.

También señala que no cuenta con los equipos para participar de la diligencia.

“Con antelación a la notificación de la presente diligencia programé un viaje por fuera del país desde el 27 de diciembre y hasta el 12 de enero de 2023. Asimismo, me encuentro en un huso horario distinto y no cuento con equipo de cómputo apto ni con las condiciones adecuadas que me permitan realizar la diligencia judicial en debida forma y, en este mismo sentido, representar cabalmente los intereses de las víctimas”, expresó.

Debido a esto, el juez segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de San Andrés y Providencia, acogió la solicitud y determinó aplazar la diligencia.

W Radio también conoció el oficio que presentaron los abogados de la defensa de José Manuel Gnecco, quienes expresaron que la representación de víctimas estaba advertida acerca de la solicitud de libertad por vencimiento de términos, pues lo habían planteado varías veces al igual que la Fiscalía General de la Nación.

Precisamente, el abogado Wilson Andrés Cadena, defensor de Gnecco le dijo a W Radio que, “de acuerdo al artículo 160 de la ley 906, cuando deban adoptarse decisiones que se refieran a la libertad provisional del imputado o acusado, el funcionario dispondrá máximo de tres días hábiles para realizar la audiencia respectiva”.

También precisó que la audiencia se solicitó el lunes 26 de diciembre, “por lo que la audiencia debía realizarse entre el 27 y el 29″.

Cadena también aseguró que, sorpresivamente se aplazó la diligencia.

“La presencia del apoderado de las víctimas no es condición para la realización de la audiencia. Basta con que haya sido debidamente notificado”, señaló.

También dijo que “la sustentación de la petición del apoderado de las víctimas es precaria. Aduce estar fuera del país, a pesar de que tiene suplente y de que estaba debidamente enterado de la audiencia”.

Argumentos de la solicitud de libertad por vencimiento de términos

La defensa de José Manuel Gnecco, argumenta que han pasado 123 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se hubiese iniciado el juicio oral en su contra.

W Radio conoció que el principal argumento de los abogados, se enfoca en que han pasado 4 meses y un día, desde el día en el que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el procesado (José Manuel Gneeco) sin que se hubiese dado inicio al juicio oral.

Gnecco permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

Cabe recordar que, en diciembre en exclusiva con W Radio, habló José Manuel Gnecco desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde dijo que es inocente.

En su momento, señaló que el crimen que destruyó a su familia y que hoy lo mantiene privado de la libertad, no ha podido ser esclarecido porque según él la Fiscalía General de la Nación no quiso investigar al hombre que supuestamente atacó a su “amada esposa”, quitándole la vida.

También aseguró que la Fiscalía se ensañó con él, en lugar de investigar al verdadero responsable de la muerte de la mujer con la que el 5 de octubre de 2021, cumplía 9 años de matrimonio.

En ese sentido, dijo que no hubo varios disparos como dijo la Fiscalía, sino que sólo hubo uno y fue el que le quitó la vida a su esposa.

Las víctimas habían expresado su temor por la posibilidad de que se lograra una libertad por vencimiento de términos y han expresado en reiteradas oportunidades que este episodio es muy doloroso para la familia que aún no logra recuperarse de la pérdida de María Mercedes Gnecco.

Sus hijos, familiares y amigos siguen pidiendo justicia y que se esclarezca el crimen.

La diligencia se había programado para este jueves a las 9 de la mañana, sin embargo, quedó aplazada para el 18 de enero.

Lea a continuación la solicitud del aplazamiento de la audiencia: