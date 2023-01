Invierno causó disminución de producción de leche y alimentos en Boyacá en 2022

Tunja

La ola invernal hasta noviembre de 2022, según el secretario de Agricultura de Boyacá, Segundo Chaparro, causó la disminución en la producción de leche y alimentos en el departamento, siendo esta una de las consecuencias de los altos precios en la canasta familiar en este inicio de año 2023.

“Todo el año estuvo lloviendo y lo que generó es que los agricultores no pudieron preparar sus terrenos porque las tierras estaban muy húmedas y los tractores se enterraban en los predios, por ello se calcula que el 30% de los terrenos no se pudieron preparar, es decir, que no se pudo hacer la siembra de todos los cultivos que son transitorios como papa, cebolla cabezona, zanahoria y hortalizas”, explicó el funcionario.

Chaparro agregó que para el caso de los ganaderos, en algunas épocas de los meses cuando más llovió se disminuyó la producción de leche. “Generalmente cuando hay época de invierno baja hasta en un 15% la producción de leche de cada hato ganadero”.

Sostuvo que con la apertura de la frontera con Venezuela se ha incrementado las exportaciones de productos del sector agropecuario, lo que ha generado que disminuya la oferta en el mercado nacional y departamental, “y por esas circunstancias que ha subido los precios de los alimentos”, puntualizó.

El secretario aclaró que para la primera semana de diciembre del año anterior se detuvieron las lluvias y en este principio de enero se ha evidenciado tiempo de sequía, permitieron a los campesinos preparar los predios para los cultivos.

“A mediados de enero empieza el aumento de las preparaciones de terrenos para la siembra, porque las condiciones climáticas lo permiten, hoy no hay tractores disponibles, eso significa que los cultivos de ciclos cortos como las hortalizas en el mes de marzo empiezan a bajar los precios, para el caso de la papa ya terminando el semestre disminuyen su costo”, precisó.