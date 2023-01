Que digan el Estado me ayudó y no me fregó la vida: Petro sobre Plan de Desarrollo

Hace unas horas el presidente Gustavo Petro recibió el informe del Consejo Nacional de Planeación sobre las recomendaciones para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y que será presentado en la próxima legislatura en el Congreso de la República.

Durante esa reunión, el presidente Gustavo Petro se refirió al reto que tiene su Gobierno de construir un Estado más operante, donde el beneficio a la sociedad sea la muestra del cambio.

“Como movemos este paquidermo de empleados y contratistas en función del beneficio social. De que la gente, por alguna u otra razón en cualquier punto del país diga: oiga este Estado me ayudó en algo, me resolvió un problema, al menos. No me fregó más vida es lo que le pasa a la gente, fuera de los problemas que ya tenemos, entonces el Gobierno termina es todavía aumentando más los problemas de la gente, en vez de alivianarnos. Eso es un poco lo del cambio, cómo aliviarle a la gente sus problemas y no complicárselos”, dijo el jefe de Estado.

También, Petro destacó la participación de 250.000 ciudadanos de 50 regiones del país en los Diálogos Regionales Vinculantes donde se recogieron las necesidades de las diferentes poblaciones.

En la reunión con el presidente Petro participaron el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González; la presidenta Consejo Nacional de Planeación, Hada Marleng Alfonso Piñeros; el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y los alcaldes de Arauquita. Etelivar Torres Vargas; Turbaco,Guillermo Enrique Torres, e Ipiales, Luis Fernando Villota, entre otros.