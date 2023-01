¿Cómo hacer una pizza? La experiencia innovadora que le enseñará a elaborarla

El fundador de Pizza School habló en Contrarreloj sobre el surgimiento de esta idea que pudo materializar en Bogotá y que tiene como finalidad enseñarle a las personas a hacer esta típica preparación.

En 2017 y tras el intento por montar una pizzería, Vergel pretendía traer a Colombia la receta desde New York, por lo que viajó allí, aprendió a hacerla pero terminó implantando una idea diferente.

“La idea nace después de que quiero abrir una pizzería estilo New York y me voy para allá a aprender hacer pizza, luego era ya era un experto y se me ocurrió enseñarle a la gente, porque es muy fácil y divertido”, indicó al respecto.

“Al principio nadie entendía por qué estaba haciendo eso y la gente era escéptica. El primer taller lo hice con mi prima y fue de prueba, le hice todo el proceso”, agregó sobre sus inicios con esta idea.

Por su parte, resaltó algunos de los aspectos diferenciales en Pizza School: “Es una experiencia, tú aprendes a hacer la pizza desde la harina, aprendes a activar la levadura, aprendes a tirar la masa al aire y armarla, no es como una clase de cocina tradicional, sino que te puedes tomar unos vinos o una cerveza, es un plan chevere y relajado para compartir”.

Finalmente, resaltó que hay personas que van a su escuela y les sirve de provecho para montar sus propias pizzerías.

“Una de las cosas que me gustan es que esto es para todos, el que quiera ir a tomar vino, lo puede hacer y el que quiera aprender a hacer pizza lo puede hacer, de hecho hay gente que ha montado su pizzería”, concluyó.