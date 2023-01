Es cuestión de salud: siguen problemas de Sanitas en atención a sus pacientes

Sigue La W sigue hablando con usuarios de la EPS Sanitas que se han visto afectados por las demoras en los trámites de autorizaciones, así como fallas en los canales virtuales. La entidad sigue sin dar respuesta alguna.

Por esta razón, en Sigue La W se conoció el caso de Alberto Quiñónes, usuario de la EPS Sanitas que se ha visto afectado por las demoras en los trámites.

“El caso de mi tío es un paciente de 72 años que tuvo una fractura de cadera. Sanitas, luego del hackeo del 27 de noviembre ha sido una demora para la autorización de todos los servicios. Necesitamos del apoyo de la Superintendencia porque no querían autorizarle radiografías, la cirugía”, relató.

“Este mes estamos faltos de control. Ayer me llamó la Superintendencia porque radicamos la queja en la primera semana de enero; no tenemos respuesta de la EPS”, agregó.

Además, mencionó que las plataformas digitales de la EPS no funcionan y las oficinas presenciales están “repletas”.

Por su parte, Sigue La W también conoció el caso de Alix Tatiana Chaves, otra usuaria de Sanitas quien no ha conseguido una cita prioritaria disponible.

“Desde el fin de semana vine presentando un problema al orinar y el domingo tomé la decisión de buscar una cita a través del portal web de Sanitas; no fue posible porque no había disponibilidad. Lo único de información que suministraban era que no estaba disponible el servicio”, contó.

“El martes me dirigí a la EPS, llegué a las 9:30 de la mañana para que me atendieran por cita prioritaria, pero me hicieron esperas hasta la 1:20 para que en ella me dijeran que no me podían dar un diagnóstico porque estaba en mi periodo, que solo me podían recetar acetaminofén”, añadió.

Por otro lado, también se conoció el caso opuesto de Henry, quien es usuario de Colsanitas, medicina prepagada, y quien contó su buena experiencia con el servicio, pero reconociendo las fallas que presenta en sus servicios la EPS.

“Es innegable la situación para cientos de personas en el país. Tuve que llevar a mi madre y gracias a la rapidez del equipo de urgencias le salvaron la vida, ella sufrió un ataque al corazón. Le hicieron electrocardiograma, la hospitalizaron desde ese día con la mejor atención”, aseguró (medicina prepagada)

“No tuve ningún impase, simplemente pagando el bono que me costó $30.000″, destacó.