Violencia en el país es culpa de incapacidad para cambiar política de seguridad: HRW

Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su Informe Mundial 2023 que resume la situación de derechos humanos en casi 100 países. ¿Qué dice el informe sobre Colombia? ¿Cuál es la situación con respecto a los grupos armados, a los líderes asesinados, a la violencia de género?

En entrevista con Sigue La W, Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW, aseguró que “el tema de la violencia de los grupos criminales es el mayor problema de derechos humanos que tiene Colombia. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 200 líderes sociales asesinados, 80.000 colombianos que han sido desplazados, es decir, cifras que se empiezan a acercar a las cifras registradas en 2012, cuando inició el proceso de paz con las Farc”.

En esa misma línea, explicó que “no hay una persona que sea responsable, aquí hay un conjunto de factores que han generado estas condiciones para que el crimen organizado pueda aumentar en Colombia”.

Según Pappier, dentro de ese conjunto de factores está una política de seguridad errada, el no entender los nuevos desafíos que tiene el país, así como una implementación desigual por parte del gobierno Duque que hizo “bastante en materia de reintegración de excombatientes, pero menos para implementar otros aspectos claves del acuerdo de paz”.

De igual manera, especificó que “hay avances en el esclarecimiento de los casos de asesinato de líderes (…) normalmente sabemos qué grupos son responsables, lo que falta es el desmantelamiento de los grupos. Eso es lo que falta en una conexión de una buena política de seguridad y una buena política criminal”.

Por otra parte, Pappier habló sobre las reformas planteadas por el Gobierno Nacional. “Ojalá que el Gobierno implemente las reformas en materia de seguridad que son tan importantes. Hay que sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, fortalecer el sistema disciplinario de la Policía, hay que limitar la Jurisdicción Penal Militar para que no haya impunidad por abusos policiales, pero también hay hacer reformas en materia militar”.

Diálogos con el ELN y el proyecto de la paz total:

Por otra parte, el subdirector dejó claro que celebran el proyecto que tiene el presidente Gustavo Petro, no obstante, aclaró que “el mínimo absoluto de justicia que puede haber en las negociaciones es lo que se acordó en La Habana con las Farc, el ELN no puede pedir más impunidad que eso, no se le puede dar más porque podría ser una burla para las víctimas”.

Además, resaltó que “no nos parece estar abriendo puertas al proceso de paz con personas que traicionaron los acuerdos, no es conveniente porque genera incentivos perversos”.

Por último, Pappier condenó el apoyo que ha expresado el presidente Gustavo Petro a gobiernos como el de Nicaragua y Venezuela.

“Nosotros saludamos ese restablecimiento de relaciones con Venezuela, pero eso es una oportunidad para buscar cambios en materia de derechos humanos en Venezuela. El presiente Petro tiene la responsabilidad de pedir la liberación de presos políticos, de fomentar el proceso de dialogo con la oposición venezolana”.

