Vivian Campbell, guitarrista de Def Leppard: “Todos estamos en la mejor forma”

Vivian Campbell, guitarrista de Def Leppard durnate una presentación de iHeartRadio (Photo by Denise Truscello/Getty Images for iHeartMedia)

La banda británica de rock, Def Leppard, regresa a Colombia el próximo 25 de febrero en compañía de la agrupación Motley Crue, evento que tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

En diálogo con Contrarreloj, el guitarrista de la reconocida agrupación se refirió a sus inicios en la música, cuando llegó a formar parte de Def Leppard, los recuerdos de la presentación en Bogotá en 1997 y lo que esperan del próximo concierto.

“Siempre amé el sonido eléctrico en la radio cuando estaba con mis padres y había algo en la guitarra que quería tocar. Cuando tenía 9 años, se solidificó esa visión con la guitarra, logré conseguir la guitarra y empecé a trabajar de niño en que ese era el objetivo que quería para mi vida y la suerte de estar en Deff Lepard”, mencionó sobre sus primeros acercamientos con la guitarra.

Respecto a la manera en la que surgió la oportunidad de ingresar a Def Leppard: “Siempre fui fan de Def Leppard, estaba en una banda similar y escuchaba Def Leppard, sabía que eran exitosos, era un fanático de todo lo que hacían, eran ambiciosos musicalmente y siempre estuve pendiente, conocí a Joe y le decía que fuéramos a jugar en Irlanda. Para mí el grupo era más la música y no las personalidad, cuando se dio la muerte de Steve Clark, me llamaron y me dijeron que necesitaban un guitarrista, ingresé y se tomaron el tiempo para conocerme. Yo soy un jugador de equipo y con Joe hemos sido muy exitosos, es un legado y buscamos construirlo paso a paso”.

Campbell, también habló de la manera en que construyeron el último álbum Diamond Star Halos, en tiempos de pandemia, realizando los trabajos por separado.

“Fue difícil al principio, porque no soy una persona técnica y tuve que aprender de la tecnología, y se lo dije a los expertos, el encierre y el COVID no me generó presión, me puse en el rol de ingeniero y pasar a lo técnico con Def Leppard, en estudio trabajamos en solitario. Cada uno hace sus aportes y al final lo hicimos en las partes donde nos encontrábamos”, reveló.

Sobre su visita con la agrupación en 1997, mencionó: “Recuerdo el juego de fútbol que hicimos acá, no éramos muy buenos, pero fue divertido, no olvido la energía de la gente, la juventud y que la gente iba manejando al lado de nosotros y nos gritaban ¡Def Leppard!”.

Finalmente, aseguró que se encuentran en una buena forma y con ganas de ofrecer una buena presentación en Bogotá.

“Tocaremos en Estados Unidos y hemos estado cantando de la mejor manera, intentamos mejorar de una manera exponencial, el 2022 fue muy bueno y había una incertidumbre después del COVID. Hemos ido un paso adelante, todos estamos en la mejor forma y regresamos a hacer lo que nos gusta, siempre en nuestro show buscamos hacer lo mejor, motivados por esa respuesta que tuvimos durante el verano”, concluyó.

Escuche la entrevista completa