25.000 bogotanos han usado el sistema público de bicicletas en sus primeros 3 meses

Durante los tres meses de lanzamiento de la aplicación del sistema público de bicicletas, Tembici, se han hecho 96,000 viajes de 25.000 usuarios con el nuevo modelo de bicicletas compartidas que puso a funcionar la alcaldía mayor de la ciudad en el 2022. Estos son números récord que dan un indicador positivo de la funcionalidad que está teniendo esta alternativa de transporte en la capital de la república.

Para conocer más sobre el funcionamiento de este sistema, Contrarreloj habló con el gerente general de Tembici, Simon Pinilla, quién reveló que las cifras obtenidas en estos meses de lanzamiento superan las expectativas de la empresa: “Tembici tenía una gran expectativa de llegar a Bogotá y nuestro plan inicial era lanzar la fase 1 conformada por 50 estaciones y 1500 bicicletas para acumular 50.000 viajes. En estos 3 meses hemos superado esa meta en un 88% con 96.000 viajes, 25.000 usuarios y más de 540.000 kilómetros se recorrieron en el sistema”.

En 2023 empezará la siguiente fase del sistema en el que se ampliará el parque de bicicletas eléctricas que hacen parte de la oferta disponibles para los bogotanos y se convertirá en el parque de bicicletas eléctricas públicas más grande de Latinoamérica.

El sistema de bicicletas compartidas de Bogotá tiene 27 km 2 de operación en las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria y Barrios Unidos para resolver la necesidad de transporte de los bogotanos en estas zonas de la ciudad. El tiempo promedio de los viajes es de 20 minutos y, normalmente, es para conectar con otros medios de transporte del sistema público de la ciudad.

Según el gerente Pinilla, los dos grandes retos que han enfrentado en estos 3 meses son la pedagogía en el uso y conocer los desplazamientos de los bogotanos, “el primero es la educación de usuarios, hacer pedagogía sobre el uso del sistema es fundamental y creo que hemos hecho un buen trabajo en estos primeros meses. El segundo es entender la dinámica de movilidad de los bogotanos. Hasta el momento hemos tenido 80% de los viajes entre semana, resolviendo el viaje diario de los trabajadores, y el 20% equivale a las personas que usan el sistema el fin de semana para hacer ejercicio y salir a la ciclovía los domingos”:

Sin embargo, en las plataformas de aplicaciones como el Play Store de Android y el App Strore de Apple la calificación de los usuarios no es la mejor a lo que el Gerente Pinilla respondió “yo creo que la aplicación no es el problema, sino el sistema en general. La gente va a las estaciones, bajan la aplicación y, tal vez, como es un sistema nuevo la gente califica la aplicación por no poder sacar la bicicletas ó porque la bicicleta está fuera de funcionamiento. Entonces creo que debemos ver esto como un todo y no solo como la aplicación que está siendo calificada”.

El gerente Pinilla también explicó que lo ideal es que ninguna bicicleta que esté en mal estado o fuera de funcionamiento pase más de 48 horas en una estación, por lo que las bicicletas que están al servicio de los bogotanos están en constante mantenimiento.

Escuche la entrevista completa