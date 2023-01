Concejales de Sitio Nuevo, Magdalena denuncian presunta corrupción en la Alcaldía

Seis concejales del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena denunciaron al alcalde José Alcides Manga por presunto peculado por apropiación y falsedades en documentos en un contrato de kits de alimentos a población vulnerable durante la pandemia del covid-19 por más de 580 millones de pesos. Esta denuncia inicialmente la instauró el abogado Luis Javier Cepeda y, luego los coadministradores del municipio ejercieron control político.

En el documento presentado por los concejales señalan que a través de la Fundación Social para la Asesoría, la Salud y la Educación, Fundiesalud, se ejecutó ese contrato, donde el representante legal al parecer le dio un poder a otra persona para liderar el proceso, sin embargo, las indagaciones de los cabildantes los llevaron a evidenciar diferentes irregularidades por lo que piden acciones contundentes de los entes de control.

Amaury Sánchez, concejal de Sitio Nuevo, Magdalena, manifestó: “La denuncia que hizo el abogado Cepeda fue porque el Alcalde firmó un contrato con una persona que no fungía como representante legal de la Fundación, quien era Paulo Cesar Duque y lo firmó José Luis Salomé Choles, la investigación penal fue asumida por la Fiscalía General de la Nación y la fiscal a cargo de la Contraloría del Magdalena. Según el mandatario la persona que firmó el contrato tenía un poder especial, no obstante nos quedamos con las dudas porque incluso en la entrega de los mercados no estuvo ningún miembro de la fundación”.

Agregó: “En nuestro deber constitucional nos dirigimos a la Contraría Departamental donde nos dijeron que la investigación había sido archivada por cuanto la persona que firmó el contrato tenía un poder especial, ante eso pedimos el documento del poder que fue autenticado en la Notaría Tercera de Barranquilla, todo era aparentemente legal y cuando hablamos con el notario logramos evidenciar que el poder y todo ese contrato es falso”.

Otra de las denuncias de los concejales es que una de las personas que cobró uno de los cheques por el contrato antes mencionado, fue presuntamente un escolta del alcalde de este municipio.

Debido a esta denuncia, nos comunicamos con el alcalde de Sitio Nuevo, Magdalena, José Alcides Manga, para conocer su posición frente a esta denuncia y no obtuvimos una respuesta.