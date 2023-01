Denuncian maltrato y anomalías en procedimientos con viajeros en El Dorado

Karmen Ramírez Boscán, representante a la Cámara, denunció en Contrarreloj el maltrato y las irregularidades en los procedimientos a los que se ven sometidos los viajeros en el Aeropuerto El Dorado. En su caso particular, aseguró que ha sido perfilada en dos oportunidades en menos de tres meses.

“En el aeropuerto he sido perfilada dos veces consecutivas por supuestamente ser sospechosa en no sé qué, porque no entiendo la sospecha, he sido perfilada por la Policía Antinarcóticos. La primera vez me quitaron el pasaporte, yo por mis viajes en los 20 años, sé que una persona tiene derecho a tener supervisión de su documento, sin embargo, fui maltratada y tuve que observar cómo una teniente trataba mal a los patrulleros y el tono con el que se refirió fue muy agresivo, yo estuve molesta, revisaron mis cosas después de que las puse sobre la mesa de metal, también le pedía a la persona que me permitiera estar presente si iban a abrir mi maleta”, manifestó la congresista que ocupa la curul de los colombianos en el exterior.

Asimismo, aseguró que se trata de una cuestión usual con otros ciudadanos que salen por el Aeropuerto El Dorado: “Es grave lo que me ha pasado, pero quiero llamar la atención porque esto le sucede a todos los colombianos y colombianas que salen del país a diario, son maltratados y se les abren las maletas”.

“Si revisan la maleta sin el consentimiento, siempre existe ese riesgo. Es la primera vez que esto me sucede, pasa mucho, pero quisiera escuchar a un ciudadano que me diga que le ha pasado dos veces consecutivas, esto sucede a diario y son tratados en su aeropuerto como criminales”, agregó al respecto.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades en búsqueda de respuestas por estos tratos, aunque según ella, la responsabilidad se le carga a las empresas encargadas de los vuelos: “He sido perfilada y no sé si es porque viajo con manta wayuu y no entiendo. Hago un llamado a la Policía antinarcóticos, porque su respuesta es que la aerolínea es la que abre la maleta en frente de la policía. Había dejado de viajar a Suiza porque tengo un tema médico y quiero recibir respuestas por parte de los encargados”, concluyó.

Escuche la entrevista completa