Líder social busca mantener esquema de seguridad vía tutela en Córdoba

El reconocido líder social Arnobis Zapata Martínez, denunció que desde el pasado mes de diciembre de 2022, fue notificado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), del retiro de su esquema de seguridad bajo el argumento de que, al parecer, su situación de riesgo había bajado.

“Presenté un recurso de reposición ante la UNP manifestando que no estábamos de acuerdo con la decisión tomada, pues ellos alegan que mi riesgo ha bajado. Presenté el recurso para sustentar que los riesgos son latentes y que seguimos teniendo dificultad para el tema de seguridad porque seguimos entrando a territorio”, precisó el líder social.

Asimismo, anotó que “al presentar ese recurso, la UNP no me retiró el esquema, pero el 29 de diciembre me enviaron una notificación en la que resolvían el recurso de reposición en el mismo sentido de levantar el esquema de seguridad y dejarme sin esquema en el sur de Córdoba. Esa resolución es de junio de 2022, pero solo la notificaron hasta el 29 de diciembre del mismo año”.

En ese sentido, el líder manifiesta que acudió a una acción de tutela para mantener el esquema de seguridad, pues advierte que su vida se encuentra en alto riesgo.

“Instauré una acción de tutela porque busco que se me proteja el derecho a la vida, a la protección personal y espero que un juez de Montería resuelva la situación”, puntualizó el líder social.

Frente a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo vía Twitter apoyó la solicitud del líder social debido a las alertas tempranas que se han emitido en el sur de Córdoba, por la fuerte presencia de grupos armados ilegales.

“Elevamos la solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección para que, en el marco de sus funciones revise la decisión de retirar el esquema de protección del líder social Arnobis Zapata y restablezca su esquema. En nuestra alerta temprana 054 de 2019, advertimos los riesgos a los que están expuestos los líderes y lideresas sociales de esta región. En el informe de seguimiento del 21 de octubre de 2021 insistimos en que se deben adoptar medidas efectivas para proteger los derechos a la vida e integridad".

Por su parte, desde la UNP se informó que el líder tendría una medida de detención domiciliaria tras las investigaciones en su contra como presunto responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, proceso que enfrenta desde el año 2021. En ese sentido, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), recomendó la finalización de las medidas de protección que constarían de un medio de comunicación, un chaleco blindado y un botón de apoyo, porque “la protección de las personas privadas de la libertad es de competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”.

Pese a lo expuesto, hoy la decisión estaría en manos de un juez. Mientras, en Córdoba se está advirtiendo que durante el 2022 fueron asesinados cuatro líderes sociales y más de 100 estarían amenazados.