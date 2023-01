Suspendida audiencia contra Rodolfo Hernández por caso Vitalogic

Bucaramanga

Durante la mañana de hoy ante el juzgado 10 Penal de Conocimiento se retomó la audiencia contra el ingeniero Rodolfo Hernández por el caso de presunta corrupción denominado Vitalogic, que se presentó durante su mandato como alcalde de Bucaramanga.

La defensa del ex alcalde y ex candidato a la Presidencia de la República manifestó que el ingeniero no se había conectado a la audiencia debido a que se encontraba fuera del país y tenía problemas de conexión.

Este proceso continúa en la misma fase que se había detenido antes de que el ingeniero Hernández aceptara su curul en el Congreso de la República e hiciera que el caso para a la Corte Suprema de Justicia, entonces luego de su renuncia a la curul del Senado que había conseguido tras perder las elecciones presidencial en el 2022 su caso volvió a la Fiscalía General de la Nación.

Se espera que el próximo 23 de febrero que se vuelva a tener la audiencia Hernández asista de manera virtual para que escuche los testimonios de testigos claves en el caso de presunta corrupción como es el de Jose Manuel Barrera quien se desempeñaba en ese momento como gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y es la primera vez que va a hablar.