Liga Femenina en Colombia está garantizada: Ministerio del Deporte

La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el fútbol femenino colombiano y aseguró que la Liga Femenina está garantizada.

“La Liga Femenina en Colombia está garantizada porque llegamos a unos acuerdos con la Dimayor y con la Federación Colombiana de Fútbol, venimos haciendo un trabajo de caracterización para determinar cuántas mujeres futbolistas hay y cuántos equipos, de ahí tendremos un resultado para saber cuántos equipos integrarán la liga”, explicó la ministra Urrutia.

De igual forma, aseguró que en esta reunión también discutirán el formato de juego para hacer la liga competitiva a nivel internacional. A su vez, definirán los patrocinadores y los aportes económicos del Ministerio.

En cuanto a los salarios para las deportistas, manifestó que trabajan para determinar un sueldo digno: “mínimo de 1.000 o 1.500 dólares al mes (…) Por parte del Ministerio tienen garantizado mínimo 4 o 5 millones de pesos”, manifestó la MinDeporte.

Por otro lado, se refirió a las recientes alertas por retrasos en obras para los Juegos Nacionales por parte de la Contraloría.

“No es tan desacertado decir que no hay escenarios para los Juegos Nacionales en esta región, pero estoy segura de que se van a cumplir. El único cuello de botella que teníamos era Quindío, pero ya dimos viabilidad condicionada para que arranquen con la licitación, no me preocupa tanto lo que diga la Contraloría. Estoy segura de que los Juegos Nacionales no saldrán del Eje Cafetero”, señaló.

Escuche la entrevista completa: