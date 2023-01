Ya no hay soldados retenidos: presidente Gustavo Petro

Desde Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de orden público en el país, que implica enfrentamientos, confinaciones y retenciones de uniformados de la Policía y del Ejército. Ejemplo de ello, es la retención de los 30 soldados en el departamento del Meta por parte de la comunidad y los cuales serán sacados de la zona helicoportadamente como lo confirmó el mandatario.

“Hemos logrado que lo qué pasó en el pasado, que se llamaba canje ya no ocurra. Pudimos liberar a todas las personas retenidas, esta es la última información que tengo. El cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista”, dijo el mandatario.

Así mismo, Petro indicó que el tema de las retenciones será puesto sobre la mesa con los grupos armados con los que se quiere lograr la paz, “le he pedido al comisionado de paz que ponga en la mesa formal que ya no debe haber retenciones, los soldados que vayan en un bus en uso de su descanso no deben ser objeto de tratamiento de este estilo”.

De igual forma, Petro indicó que una negociación implica solicitudes y que en este caso las contrapartes son disímiles, pero es la complejidad del proceso y de lograr el cese bilateral. Al respecto afirmó, que también hay instrumentos de verificación para que el cese el fuego sea una realidad garantizada.

Por último, el jefe de Estado colombiano aseguró que el verdadero indicador de sí se está cumpliendo con lo pactado es el indicador de la tasa de homicidios en el país, “sí eso falla y tenemos incrementos, eso quiere decir que el cese el fuego no sirvió para nada”.