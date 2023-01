Alianza con movimientos sociales: la estrategia de defensa de la reforma a la salud

Aunque aún no se conoce el texto de la reforma a la salud, desde ya se empieza a agitar el debate en el Congreso. A propósito de la petición que hicieron organizaciones del sector al Gobierno Nacional para que revele el texto del proyecto, los representantes Andrés Forero, del Centro Democrático, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, debatieron sobre el tema en Contrarteloj.

En primer lugar, ante las reuniones que está teniendo el Gobierno con movimientos sociales para consolidar apoyo a la iniciativa una vez arranque la discusión en el Congreso, la oposición considera que primero se debería conocer el texto antes de empezar a socializar.

“Aunque no se conoce el texto, vemos que la ministra (Carolina Corcho) está utilizando el Ministerio de Salud para congregar a sindicatos, para que salgan a defender una reforma que realmente no conocen, porque no se conoce el texto”, precisó Forero.

El congresista también cuestionó la posibilidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva con el sistema de salud y pidió construir sobre lo construido, teniendo en cuenta que hay aspectos que él considera funcionan bien.

“La idea es mejorar lo que funciona mal, sin echar a perder lo que funciona bien. Con lo que está planteando la ministra, que no nos ha dado a conocer el texto, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. El diagnóstico que ella ha hecho es equivocado”, indicó.

Le puede interesar Espaldarazo de OMS a Petro: la propuesta de reforma a la salud es una muy buena idea

Por otro lado, la bancada de Gobierno defiende la necesidad de lograr apoyo popular para que la iniciativa avance y sea una realidad, teniendo en cuenta los retos del sistema.

“ Hoy el Gobierno Nacional no tiene la presión de parte de la movilización, sino que hay un trabajo conjunto entre el movimiento social y el Gobierno para lograr, por fin, el derecho real a la salud . Es decir, que la ciudadanía acompañe de manera creativa, multitudinaria y pacífica una reforma que por fin nos dé el derecho a la salud en Colombia”, manifestó el representante Alfredo Mondragón.

Sobre la queja del uribismo relacionada con la falta de información sobre el contenido de la propuesta, que se espera sea radicada en las próximas semanas, Mondragón señaló que no es cierto.

“Esta es una de las reformas no solamente más socializadas sino más discutidas, porque no viene sacada de la manga del Gobierno sino producto de la construcción del movimiento social que se viene gestando desde hace unos años”, dijo.

Finalmente, en relación con el contenido, el representante precisó que “se plantea lograr redes integrales e integradas, para que puedan llevar la atención en salud a las zonas más apartadas y que pueda llevar atención preventiva y promoción en salud a más de 20 millones de colombianos”, así como consolidar más de 10.000 grupos médicos intersectoriales, el fortalecimiento de la red pública y la dignificación de las condiciones laborales del personal de la salud.

Desde el Pacto Histórico aseguran que vendrán audiencias públicas para dar a conocer el texto y lograr amplia discusión, en medio de los reparos que hay, incluso en el propio Gobierno, entre ellos los del exministro de Salud y hoy jefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria.

Escuche la entrevista completa a continuación: