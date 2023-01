Michael J. Fox tiene un espíritu increíble: Davis Guggenheim

A propósito de la celebración del Festival de Sundance en Estados Unidos, W Fin de Semana conversó con el director Davis Guggenheim. Esta vez llega con una producción que retrata la vida del reconocido actor Michael J. Fox.

“Seguramente muchos a Michael lo conocemos nada más como una estrella de cine o una persona con Parkinson, pero la riqueza de la película está en los giros que da sobre la vida de él”, aseguró este director.

Más allá de su éxito en la saga de Volver al futuro, indicó que la idea era mostrar su “espíritu”.

“Él no era perfecto, cometió cosas incorrectas, pero me gusta la persona en la que se ha convertido, tiene un espíritu increíble y me gustaría tener ese espíritu”, indicó.

En el encabezado escuche esta conversación completa.