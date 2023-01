Yo fui el autor intelectual: Salvador Arana asume ante JEP asesinato de Eudaldo Díaz

La W tuvo acceso al más reciente testimonio rendido por el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); en el que por primera vez el exmandatario departamental reconoció su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz en 2003.

“Yo no puedo darles ahora los detalles sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que la oculté a la justicia ordinaria: yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo Eudaldo Díaz. Hoy reconozco esto ante ustedes aunque me cuesta, tengo que decirles la verdad y les pido de corazón que puedan perdonarme” sentenció Arana ante los asistentes.

De acuerdo con lo dicho por el gobernador y conocido por W Radio, reconoció al exalcalde Díaz (cuyo caso por su homicidio llegó hace unos meses a la CIDH) como un hombre que fue asesinado por tratarse de alguien que “se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa” sentenció.

Frente a otros presuntos involucrados en el asesinato del exmandatario de El Roble, el exgobernador Salvador Arana sentenció que en el caso de Eudaldo Díaz se pudo haber “malinformado” al excomandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo alias “Cadena”, excomandante del Bloque Montes de María.

En ese punto en particular mencionó al excontralor departamental Napoleón Imbett y al exprocurador del Sucre, Guillermo Merlano (de quienes ya en el pasado se refirió como aliados del paramilitarismo y de hecho habían perseguido a Díaz por medio de investigaciones y suspensiones).

“La información que tengo de parte de “Cobos” es que esos personajes comenzaron a malinformar. Lo que pasa es que en esa época el señor Cadena se basaba mucho en su accionar en intrigas o mala información, era básicamente el común accionar. Con base en ese esquema fue lo que sucedió en el caso de Eudaldo” fueron las palabras del exgobernador Salvador Arana.

Frente a otras motivaciones que habría tenido el paramilitarismo para asesinar a “Tito”, Arana expresó que también habría influido la vital participación de Eudaldo Díaz para constituir el municipio de El Roble (separándose de Corozal), convirtiéndose en una piedra en el zapato para que los “paras” pudieran saquear las finanzas de la población como sí estaban haciendo en otros municipios de Sucre para la época.

“Crea una serie de descontento porque él logró lo que muchos no querían que se hiciera. Ahí comienza la indisposición de parte de él con los estamentos políticos incluyéndome a mí porque no convenía que El Roble se separara de Corozal” sentenció Arana.

Asimismo, profundizó en sus señalamientos, revelados inicialmente por La W donde refirió un cartel de saqueo paramilitar a los recursos de la salud por medio de pacientes falsos y fallos judiciales amañados (demandando a las EPS, acordando el reparto para que le cayera el mismo juez y concluyendo en beneficio de los paramilitares); en tales procesos salpicó en su momento al reconocido abogado sucreño (aún activo) Gabriel Acuña (a quien La W buscó tras las acusaciones pero nunca respondió nuestros mensajes ni atendió nuestras llamadas).