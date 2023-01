Reforma a la salud: las preocupaciones del sector y las peticiones al Gobierno Petro

A propósito de las preocupaciones en el gremio del sector salud por cuenta de la reforma a ese sector, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro y que estará encabezada por la ministra Carolina Corcho, W Fin de Semana conversó con expertos sobre el tema.

¿Cuáles son las preocupaciones del sector?

Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, y Gustavo Campillo, quien representa a más de 100 organizaciones de pacientes y es presidente de la Fundación RASA, dialogaron sobre lo que le preocupa al gremio.

“Esta propuesta que se construyó, se presentó en su momento al Gobierno y está en manos del presidente para que analice y seguramente tendrá ajustes. Conocemos lo que se planteó, se resume en la eliminación de la intermediación financiera, mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y tener un enfoque más preventivo en la salud”, indicó Castellanos.

En cuanto a la situación de las EPS, Campillo indicó que “no son aliados” de estas entidades y que continuarán en su lucha por la defensa del paciente.

“Es que no es acabar las EPS, eso tiene consecuencias, ¿quién entonces va a cumplir las funciones que hace un asegurador? El tema es el cómo, que no han manifestado. Hay un borrador circulando que no sabemos a final de cuentas si es o no es, donde plantean que los entes territoriales son los que van a manejar los recursos, que los hospitales deben crear una red y son garantes de la prestación del servicio del primer nivel hasta todos los niveles, es desbaratar lo que tenemos”, expresó.

¿Qué le piden al Gobierno de Petro?

Para el doctor Francisco Castellanos, una de las peticiones es que las organizaciones del gremio de la salud puedan conocer cada uno de los detalles que tendría esta reforma.

A su vez, el doctor Campillo indicó: “que nos dejen participar. Pedimos que se haga en las calles, pero eso significa que la reforma se haga pública, si la calle es abrir los espacios públicos a la discusión, bienvenido sea”.

En el encabezado escuche esta conversación completa.