Irregularidades en PAE: 568.903 estudiantes terminaron el 2022 sin recibir alimento

La Contraloría General reveló que durante el segundo semestre del calendario académico de 2022, aproximadamente 568.903 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos terminaron el calendario escolar sin recibir el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Además, de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 29 incumplieron en el inicio oportuno del PAE, y de estas, 11 (Magdalena, Buenaventura, Sincelejo, Sucre, Neiva, Cúcuta, Cesar, Caquetá, Santa Marta, Córdoba, Pitalito) iniciaron la ejecución del PAE con un retraso superior a dos meses y en Magdalena con 252 días de retraso.

Así las cosas, el promedio de atención en el 2022 por ETC es de 165 días del calendario académico.

Pero además la entidad señala que el 15% de las Instituciones Educativas no cuentan con cocina, el 20% no tiene comedor y el 20% no cuenta con un lugar de almacenamiento, lo cual es evidencia, resalta el ente de control, “del deterioro de la infraestructura para la ejecución de esta modalidad, el desperfecto de las estufas y de las neveras requeridas, así como la falta de menaje para la entrega de alimentos 9 meses después del inicio del calendario escolar”.