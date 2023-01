Tensión en varios municipios de Córdoba tras grafitis alusivos a las AGC

Chinú, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, Tierralta y municipios del Área Metropolitana de Montería como la misma capital cordobesa, Cereté y Ciénaga de Oro, amanecieron este 23 de enero con grafitis y vallas publicitarias alusivas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estructura armada conocida también como Clan del Golfo.

La situación ha generado preocupación entre las comunidades, teniendo en cuenta el paro armado que promovió este mismo grupo en mayo de 2022 en Córdoba y otras zonas del país, luego de la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos. Sin embargo, se conoció una información de la organización ilegal, la cual expresa que estas acciones las adelantan para recordar el nacimiento de Jorge Eliécer Gaitán.

Pese a lo establecido, defensores de Derechos Humanos de Córdoba advierten que tanto los grafitis como las vallas publicitarias son una apología al delito.

“Desde luego constituye un acto criminal, que se enmarca en apología al delito, toda vez que este Grupo Armado Organizado (GAO), es un actor criminal que, si bien aceptó un cese al fuego bilateral y temporal con el Gobierno Nacional, y entendemos se encuentra en proceso de acercamientos y conversaciones para su sometimiento a la justicia y el desmantelamiento, enmarcado en el decreto 2658 de 2022 y la Ley 2272 de 2022; es claro que el status de dicha organización criminal no es de organización armada al margen de la ley, sino de estructura armada organizada de crimen de alto impacto”, se indica por parte de la Fundación Cordoberxia.

En ese sentido, sostienen que “no puede considerarse que ante sus crímenes y violaciones a los Derechos Humanos se les den elogios, solidaridad pública o glorificación so pena de hechos que con fuerza de cosa juzgada han sido declarados criminales o atroces”.

Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que “desinstalen toda esta publicidad criminal y que, en ese orden, demuestren capacidad de anteponer la libertad, orden y supremacía del Estado con plenas garantías de seguridad humana para la vida, integridad y libertad y demás derechos humanos universales”.

Entre tanto, el líder social José David Ortega, vía Twitter expresó que “si las AGC quieren acogerse a la paz total, que lo demuestren. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba tiene este pendón a la entrada del Corregimiento Juan José, Puerto Libertador y así amaneció (con la sigla AGC), una amenaza directa a la organización que no es la primera vez que lo hacen…así las cosas, podemos decir que no se está cumpliendo y se está afectando a la población civil. Por lo tanto, hacemos un llamado al Gobierno revisar esta situación; la paz total no puede significar la amenaza contra las organizaciones”.

Frente a lo expuesto por las comunidades, las autoridades informaron que por estos hechos fue capturado un hombre de 31 años, en el municipio de Tuchín. El sujeto sería procesado por terrorismo.

“En el lugar, los uniformados sorprendieron al sujeto intentando instalar pendones alusivos a un Grupo Delincuencial Organizado, con los cuales generaría pánico y zozobra. Cabe indicar que, esta persona se transportaba en una motocicleta y al notar la presencia de los profesionales de policía habría intentado huir del lugar, siendo alcanzado a pocos metros del sitio en una rápida reacción. También se le incautó un aerosol”, informó el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jhon Fredy Suárez.

Mientras, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Gabriel García, manifestó que “estamos haciendo monitoreos mediante el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante y observamos en algunos sitios de la ciudad de Montería, alejados de la zona céntrica, unos grafitis a eso de los 3:00a.m. que decían AGC, estamos mirando la autoría”.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos insisten en plenas garantías para las comunidades en medio del reciente anuncio de la Policía Nacional, en el que manifiestan que las operaciones contra el Clan del Golfo están suspendidas en cumplimiento del decreto de cese bilateral.