La plata de las Farc se la llevaron para Suiza: ‘Martín Sombra’ reafirma hipótesis

La W tuvo acceso a la segunda versión voluntaria del excomandante de las Farc, Elí Mendoza, ‘Martín Sombra’, quien ante los magistrados de la JEP se refirió a la hipótesis de la llamada fortuna de las Farc que se encuentra fuera del país, dándole crédito a ello. “Sombra” sentenció que el exjefe máximo de la guerrilla Alfonso Cano, tras la muerte de Manuel Marulanda, mandó los miles de millones de dólares de las Farc a cuentas en Suiza, y señaló que Rodrigo Granda tendría que “responder” por lo que pasó con la fortuna de la guerrilla.

“Yo sí sé que ese dinero se fue para Suiza, pa´ Suiza salió ese dinero y ahí es donde don Granda va a tener que responder porque ese era coordinador de relaciones internacionales. Un día de estos lo jalamos aquí a ver qué. (...) Ese dinero se lo llevó Alfonso Cano” sentenció Mendoza.

De acuerdo con lo dicho por Elí Mendoza “no pueden decir que no porque yo ese día estaba ahí, que ‘El Mono’ dijo (Jojoy), Alfonso Cano no quería al ‘Mono’ y dijo: eso va para Suiza, Sombra. Pueden buscar con los familiares, que eso hay una plata grande”.

Según ‘Sombra’ la fortuna y la riqueza de las Farc podía medirse en los “diamantes”, el “oro, incalculables fajos de dólares de 50 dólares y de 100 dólares “y ni Tirofijo ni yo nos robamos un peso” afirmó.

“Ese dinero se fue para las venas rotas. Eso lo cogieron, usted sabe que en toda parte hay vividores y muere Marulanda. (...) eso ahí mantenían diez doce contadores con su maquinita ahí chiquita y empaque y eche en canecas. ¿y quién iba a ir a sacar eso si el encargado era yo? yo ponía las minas, ahí se mató mucha gente, metían las patas y ¡pim!” dijo “Sombra”.

‘SOMBRA’ RECONOCE QUE LA MAYORÍA DE RECLUTADOS POR LAS FARC ERAN MENORES DE EDAD

El excomandante de las Farc al ser consultado se refirió a la política de reclutamiento de menores dentro de la guerrilla, reconociendo que la mayoría de personas que eran incorporadas, eran menores de edad.

Incluso, le tiró un vainazo a la actual dirigencia de Comunes, quienes varios de ellos durante sus versiones voluntarias en el pasado, (por ejemplo, Rodrigo Londoño), desconocieron ese fenómeno y negaron cualquier orden tendiente a ello.

“Los reclutamientos eran de 18 años para arriba, sí, algunos para nadie es un secreto, por sacar pecho reclutaban gente de menor edad y los traían y ya después de tenerlos ahí era un problema devolverlos. Entonces que vengan a decirle los señores que están allá en el congreso que nieguen el reclutamiento de menores eso es inaudito, ellos deben reconocer que hubo errores. En las Farc se reclutó la mayoría de gente menores de edad” expresó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el fusilamiento de niños niñas y adolescentes, ‘Sombra’ no escondió que ese tipo de crímenes ocurrieron dentro de las Farc, pero enfatizó en que en su caso particular nunca tuvo que dar la orden o presenció ese tipo de homicidios porque estaba en asuntos de mayor trascendencia.

“Yo prácticamente era un comando alto, no estaba metido en eso, ¿yo estar metido en asambleas en cada frente? no, usted pregúnteme por la Toma de Mitú, la Toma de Miraflores, Las Delicias, cómo me salí, cómo me retiré, a mí no me tenían pa cositerías dijo una vez Jacobo Arenas” afirmó.

De hecho, dijo que un excomandante de las Farc de nombre o apodado “Wilson Ferreira” fusiló a muchos menores de edad. Eso sí, frente a los castigos por equivocaciones que se cometieron en esos hechos, reconoció que no supo de mandos que hubieran pagado con su vida el homicidio de esos menores.

“Sí, algunos frentes fusilaron menores de edad, por lo menos este Wilson Ferreira mató muchos menores en el 28 frente, luego de que yo entregué el frente y eran menores de edad. En el décimo frente también hubo menores de edad fusilados (...) esos comandantes recibieron unas sanciones bien bravas, leñas, ranchas” dijo.

Finalmente, nuevamente descalificó a Rodrigo Londoño de quien dijo “no tiene ni idea” de nada, y dijo que se siente amenazado por Rodrigo Granda.