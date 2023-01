El problema de la delincuencia cibernética es algo global: CEO de O4IT

Tras los recientes hechos de hackeos a diferentes plataformas de entidades prestadoras de salud, Contrarreloj de W Radio conversó con Efrain Soler, CEO de O4IT, sobre la problemática y la vulnerabilidad que se presenta en los datos.

Para iniciar, aseguró que “el atacante siempre va a buscar la mayor probabilidad para poder recibir su recompensa. En el sector salud se está poniendo en riesgo la vida humana, no se pueden dar citas, no se pueden entregar los medicamentos y no se pueden ver las historias clínicas, por eso el atacante tiene una buena probabilidad que una vez secuestre la información reciba la recompensa”.

Además, especificó que toda empresa puede sufrir un ataque cibernético y por eso se tendría que generar un plan de acción. “El problema de la delincuencia cibernética es algo global, es una industria que cada vez está más organizada”.

De igual manera, indicó que hay que tener un plano claro de todos los riesgos de ciberseguridad, “el gran cambio podría ser generar controles y auditarlos para que todos los sectores económicos críticos incluyan esos temas de ciberseguridad que minimizan que se materialice un ataque cibernético”.

Agregando que “si cambiamos la mentalidad y pensamos seriamente que sí nos van a atacar, vamos a estar muy preparados”.

Escuche la entrevista completa a continuación: