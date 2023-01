“Aunque no fui la primera, espero ser la última”: víctima de acoso en TransMilenio

Bogotá

Silvana Peña, quien fue víctima de acoso en TransMilenio, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre lo que tuvo que vivir el pasado 26 de enero en Bogotá.

Según comentó Peña los hechos ocurrieron cuando ella viajaba en un TransMilenio que iba muy lleno por lo que no se percató del hombre que estaba a su lado.

“Me bajé del TransMilenio y el tipo, no contento con lo que había hecho, me gritó que ojalá disfrutara su regalito y yo no entendía, luego cuando corrió la brisa sentí el pantalón mojado y entiendo que el “regalito” que me había dejado era que había eyaculado en mi pantalón”, relató.

De igual manera, la joven explicó que ella estaba viajando sola y cuando se percató de lo sucedido sintió asco y se sintió vulnerable. “Una siempre ve este tipo de casos alejados y no cree que vaya a ser a una a quien le pase”.

¿Cuál fue la respuesta de Transmilenio?

De acuerdo con Peña, TransMilenio la contactó cuatro horas después de que ella hiciera la denuncia en sus redes sociales y les escribiera directamente. “Me comentan que con la denuncia formal ante la Fiscalía, sí el juez decide solicitar las pruebas, ellos podrían llegar a darlas, nada más”.

Por otra parte, la joven comentó que no alcanzó a verle la cara al hombre que la acosó, sin embargo, agradece no haberlo hecho porque para ella hubiese sido más traumático reconocer su rostro.

“No tengo muy claro qué va a pasar, no me siento preparada para presentar la denuncia formal, no le vi el rostro y no quiero vérselo, no quiero pasar por el proceso revictimizante, revivir lo que pasó y adicional tener un rostro, estoy tomándome un tiempo”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: