Yo me salvé, pero Valentina no corrió con la misma suerte: Ana M. Vélez, periodista

La periodista Ana María Vélez reveló en medio de un programa en vivo de Cable Noticias que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, en medio de la conmoción nacional que hay por el caso de la joven DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada muerta en un basurero en Bogotá.

De acuerdo con Vélez, tomó la decisión de hacer su caso público porque quiere mostrar la importancia que merece la violencia de género y la impunidad que hay por parte de la justicia. “Yo me sentía un poco agobiada o impresionada después de lo que hice, pero fue porque abrí mi vulnerabilidad como mujer frente a personas que me estaban viendo y las que me seguirán viendo”.

Por eso, según comentó, “tenemos derecho a derrumbarnos y a sentir las noticias y que las cosas también nos tocan”.

En cuanto a lo que ha generado en su vida el caso de Valentina Trespalacios, aseguró que la tocó porque tiene semejanzas con su caso. “Cuando salió el dictamen de Medicina Legal, resultó con semejanzas a mi caso, también fue una agresión por asfixia mecánica, tuve lesiones en el cuello por la forma en la que él me apretó. Ese impacto que me causó fue porque nunca había pensado que me salvé, y Valentina no corrió con la misma suerte que yo”.

Por otra parte, indicó que no hay garantías para las mujeres cuando se acercan a denunciar un caso de violencia debido a que se enfrentan a un choque emocional muy fuerte y no cuentan con el apoyo necesario.

“Cuando uno llega allá uno espera que alguien le diga que lo que pasó fue grave y tienes que mantenerte en tu denuncia para que uno haga una conciencia del peligro que esa persona representa. Esa persona deja de ser tu amor para ser la persona que intentó atentar contra tu vida”, dijo.

Cabe resaltar que los hechos que reveló la periodista ocurrieron en 2015, y según comentó, retiró la denuncia contra su agresor porque “la justicia le falló”.

¿Hace falta en Colombia una política más fuerte que proteja a la mujer?

Sobre este punto, la periodista explicó que se necesita un gran cambio nacional “en este momento la Defensoría y las Personerías trabajan por su lado cada una, no hay un engranaje institucional, tienen que entender cuál es el problema de fondo, no hay capacitación, la gente que atiende a una mujer debe tener empatía, debe saber cómo se tipifica un delito, cuándo hay una vida en riesgo, para atender a esa mujer hay que entender que su atención puede significar salvar su vida”.

Escuche la entrevista completa a continuación: