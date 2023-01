John Poulos, ¿quién es? Estuvo casado y tiene tres hijos, uno tuvo cáncer

El ciudadano estadounidense John Poulos es señalado como el principal y aparentemente el único responsable del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, la joven de 23 años que fue asesinada por asfixia mecánica y abandonada dentro de una maleta en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón en Bogotá.

Entre las pruebas que señalan a Poulos como responsable del crimen, se encuentran videos de cámaras de seguridad que registraron sus movimientos desde la noche del viernes e incluso las últimas horas en las que estuvo en territorio colombiano, previo a su huida hacia Panamá, en donde finalmente fue capturado tras un llamado de la Policía de Colombia.

Entre las pruebas se puede ver que el hombre siempre estuvo acompañado de Trespalacios, con quien departió en dos establecimientos comerciales previo al hallazgo del cuerpo. Luego se evidencia que habría llegado hasta el parque Los Cámbulos en Fontibón, y allí arrojó una maleta, la misma en la que apareció la víctima.

Por esto, el juez 59 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, legalizó la captura de John Poulos, presunto asesino de la joven Valentina Trespalacios. De esta manera, el juez rechazó los argumentos del abogado Martín Alberto Riascos García, defensor de John Poulos, quien aseguró que fue ilegal la captura de su cliente porque se le vulneraron los derechos y además porque no aparecen los 7.000 dólares que tenía en su poder el presunto asesino.

La defensa también expuso que la detención inició en Panamá, por lo que su cliente lleva más de 50 horas privado de la libertad y a su llegada a Colombia, supuestamente no se garantizó que entendiera sus derechos y aunque no comprendió, no pasó nada.

¿Quién es John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios?

John Poulos, a quien se le atribuye este asesinato, es un ciudadano estadounidense de 33 años que proviene de Texas. Se conoció con Valentina, al parecer, por una aplicación y sostuvieron una relación sentimental durante un poco más de un año.

El hombre habría llegado a Colombia con el fin de formalizar la relación, pues según la mamá de la víctima, el plan sería casarse y establecer un hogar en Bogotá. La intención de Poulos era invertir en negocios en Colombia y así asegurar su vida acá.

Sumado a esto, recientemente en redes sociales han circulado unas fotografías de Poulos en las cuales se le ve acompañado de una mujer y tres menores de edad. A pesar de que no se ha podido confirmar, se presume que esas fotografías harían parte de un álbum familiar.

¿Cómo murió Valentina Trespalacios?

La Fiscalía General de la Nación reveló qué ocurrió horas antes que la joven Valentina Trespalacios, fuera asesinada al parecer por su pareja sentimental John Poulos.

En medio de la audiencia de imputación de cargos por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de los elementos materiales probatorios, señaló que Poulos veía a la víctima como un objeto personal y estaba obsesionado con ella.

“En el período de tiempo comprendido entre la madrugada y mañana del domingo 22 de enero de 2023, estando en el interior del apartamento 802 del edificio ubicado en la calle 101 del norte de la ciudad de Bogotá, usted sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios, procediendo a golpearla de manera violenta con sus propios puños en la corporalidad de la señorita Valentina Trespalacios (…)”.

También señaló que Poulos, “le hacía presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte la víctima”.

Agregó que Valentina Trespalacios falleció por asfixia causada por estrangulamiento.