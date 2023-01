Petro: jueces han sido presionados para no liberar jóvenes para ser voceros de paz

Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Sebastian Barros

Desde el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro se refirió a las decisiones que varios jueces que han negado la libertad a jóvenes que el mismo mandatario eligió para ser voceros de paz en medio de la búsqueda de la Paz Total.

“Pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas, transformándolos en voceros de paz, y nos dedicamos a expedir las resoluciones, que le pedían a la justicia colombiana liberar a los voceros de la paz juveniles para que nos ayudaran en un programa que en este año va a comenzar”, dijo el mandatario.

Y agregó, el jefe de Estado, “diecisiete alcanzamos a pedir, y solo lo liberaron a cuatro. Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación. Se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra”.

Por otra parte, el presidente rechazó la estigmatización contra los integrantes de la Primera Línea, a quienes se tilda como terroristas, y que porque protestan son el enemigo.

“La Primera Línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad o una juventud. Que no debió haber existido, pues claro que no debió haber existido, porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba. Simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar, pero no fue así. La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía”, agregó Petro.

Y también dijo, “la justicia no es encerrar a los jóvenes en las cárceles. Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen, para poder encerrar a la juventud entre barrotes”.

Por último, el mandatario hizo un llamado a algunos sectores estatales para que se permita liberar de las cárceles a los jóvenes que participaron en la protesta social, de modo que avance la reconciliación entre ellos con una parte de la sociedad y el Estado colombiano.

“Quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres y los jóvenes están quedando presos. Eso se llama injusticia, y es propulsada por sectores del Estado. Y cuando el Estado construye injusticia, construye violencia, destruye la idea de la nación y el concepto mínimo de la democracia”, mencionó.

“Yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado y podamos abrir unos caminos a los que hemos llamado la Paz Total, que se hace no solo con la gente armada que anda en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad”, resaltó Petro.