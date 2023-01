Pico y placa en Soacha el domingo 29 de enero: restricciones y movilidad

Bogotá

La medida de pico y placa en Soacha se implementó con el fin de descongestionar el paso para aquellos conductores que van a salir o ingresar a Bogotá. De esta manera, las personas que salen de viaje pueden planear sus recorridos con antelación y evitar los retrasos en la vía.

De este modo, todos los domingos, en el municipio de Socha hay pico y placa. Les contamos cómo funciona la medida para este 29 de enero.

Los carros con placa par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, podrán ingresar desde las 12:00 del medio día hasta las 5:00 p.m. y desde las 5 p.m. hasta las 10:00 p.m. las placas impares, 1, 3, 5, 7 y 9.

Ojo, si llega a incumplir esta norma, la multa que tendrá que pagar será de $468.500.

De acuerdo con el alcalde de Socha, Juan Carlos Saldarriaga, esta medida ha reducido el tiempo de desplazamiento en la Autopista Sur de Soacha, de dos horas y media a casi 15 minutos en el caso de los puentes festivos.

Nuevo pico y placa para transporte de carga inicia en febrero

La Alcaldía de Soacha implementará la medida de pico y placa para los vehículos de carga desde el próximo 1 de febrero. Esta restricción regirá de lunes a viernes.

De las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. los carros pesados no podrán circular.

Este pico y placa regirá en la Autopista Sur para aquellos vehículos de carga superiores a 3.5 toneladas.

No obstante, después de las 8 de la noche todo el transporte de carga podrá pasar por esta vía.