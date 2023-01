Al Oído: ¡Dejen trabajar a quienes viven de apps de transportes y al usuario elegir!

Todas las alertas encendidas luego de conocer el borrador del proyecto de ley que pretende radicar la Superintendencia de Transportes que busca prohibir de manera definitiva las plataformas digitales como Uber o Didi.

Vamos a desmenuzar esto.

Esta medida puede afectar a más de 100.000 colombianos y, según un estudio de Fedesarrollo (2021), si estas plataformas no existieran en Colombia, el 44% estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente. El informe también menciona que las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB.

La pregunta es: ¿desde cuándo se bloquean los contenidos de internet? ¿o van a pasar por encima del principio de neutralidad de red?

Pero ahí no acaba la cosa, usted, que usa estas aplicaciones, también puede ser sancionado con multas de hasta por 10 millones de pesos y quienes trabajan prestando transporte en los aplicativos les inmovilizarían el carro entre 1 y 3 meses. De la misma forma, la Superintendencia busca prohibir otros medios de transporte como son los buses colectivos ilegales e incluso los bicitaxis.

Y como siempre, mientras el mundo camina hacia adelante en Colombia, nos encanta caminar hacia atrás y en lugar de buscar avanzar en promover economías digitales parece que acá pretenden bloquearlas.

Discúlpenme, pero oponerse a cualquiera de las plataformas de transporte por medio del uso de tecnología es un error que no se compadece con los retos que trae la revolución industrial.

Lo que deberían hacer es trabajar en regularlas y en que sean mejores para el usuario por ejemplo ser estrictos en requisitos de calidad en los vehículos, selección de conductores para hacer más seguros los viajes y que de acuerdo con puntaje de usuarios algunos pierdan cupo en la aplicación.

Trabajen en lograr ofertas competidas y plurales que beneficien al consumidor, no en hacernos la vida más difícil.

El comercio electrónico es clave en el desarrollo de ciudades inteligentes. Hay 3 elementos muy importantes para el futuro de cualquier ciudad, el comercio electrónico, el teletrabajo y la economía colaborativa. Abrir la puerta a este tipo de proyectos que buscan retrocedernos puede ser el comienzo del fin del progreso que genera la economía digital.

Estás aplicaciones, en su mayoría, hoy en día prestan dos servicios: Alquiler de vehículo con conductor y taxis amarillos vinculados a la app.

Ninguno de estos servicios ha sido declarado ilegal por una autoridad competente o un juez. Ayer, en medio de la protesta que hicieron, se han conocido videos de la violenta forma en la que reaccionó la Policía con algunos conductores, rompieron las ventanas de carros hasta que sacaban a conductor como delincuentes. Eso es infame, respeten a la gente que trabaja, respeten a quienes defienden la única forma que tienen de sostener sus familias.

Se debe garantizar es el derecho de los usuarios a tener buen servicio transporte, ya sea TransMilenio, taxi, Uber, otros aplicativos, bus e incluso bicitaxi.

Ojalá que lo dicho por el ministro de transporte sea cierto, que concilien y que no busquen prohibir, pero hasta no ver no creer. Y gobierno por favor abran el ojo a la realidad, hay tantas personas trabajando y llevando el sustento gracias a estos aplicativos que no se lo pueden quitar o es que dónde hay mejores opciones laborales ?

Al oído hoy decimos: dejen trabajar y no busquen beneficiar monopolios.