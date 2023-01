Cierran con candado la Alcaldía de San Luis de Gaceno por incumplimiento del FFIE

Tunja

El alcalde de San Luis de Gaceno (Boyacá), Juan Carlos Buitrago, confirmó que durante unas protestas los padres de familia y los estudiantes por el incumplimiento de las obras de un colegio del programa del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) decidieron bloquear las entradas de otras instituciones educativas y cerraron con candado a las puertas de acceso de la Alcaldía Municipal.

Insisten que sus hijos llevan más de cinco años esperando que culminen los trabajos que les prometieron de un mega-colegio en San Luis de Gaceno .

“Hoy en el primer día de clases los padres de familia y con los muchachos (unas 500 personas) fueron a escuelas urbanas y no permitieron la entrada de estudiantes ni de profesores, vinieron y nos cerraron las dos puertas de la administración municipal con cadenas y candados”, dijo.

Según el alcalde, la última noticia que recibieron fue en el mes de agosto cuando se firmó contrato con un tercer contratista

El mandatario municipal dijo que sus funcionarios están trabajando en oficinas qué se encuentran en otros puntos del municipio. “No podemos paralizarnos, debemos seguir trabajando”.

Buitrago hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que le ayuden, por lo menos, con aulas móviles para que los niños salgan del hacinamiento donde está reubicados, mientras se soluciona la no expedición de la póliza al constructor.

“Actualmente la interventoría le dieron la póliza, pero a la constructora no. Entonces no va a poder iniciar la obra. No estamos viendo solución a corto plazo”, explicó el alcalde.