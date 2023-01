Deberán buscar nuevo contratista para obras de colegio FFIE en San Luis de Gaceno

Tunja

En diálogo con W Radio, el alcalde de San Luis de Gaceno (Boyacá), Juan Carlos Buitrago, aseguró que a la vía que comunica a su municipio con el Casanare, llegaron representantes del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) para expresarle a la gente que se deberá conseguir otro contratista para la terminación de la obra del Instituto Educativo San Luis de Gaceno.

“Llegaron tres funcionarios del FFIE, y la sorpresa es que no sabíamos que el tercer contratista, el cual firmó en el mes de agosto del año pasado un contrato, no le expidieron las pólizas. Así que ese contratista no sirvió y ahora tienen que hacer una nueva convocatoria”, dijo el mandatario muncipal.

Los padres de familia están pidiendo, que mientras se soluciona el problema se manera definitiva, se den las condiciones básicas a los niños de San Luis de Gaceno con unos salones móviles para que puedan recibir las clases de manera digna.

Se estableció que el diálogo es directo entre la comunidad y los representantes del FFIE. “Nosotros estamos haciendo seguimiento con el personero del municipio porque queremos claridad por parte del FFIE”.