JEP ordena proteger cementerio de Saravena y prohíbe entierros o exhumaciones

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) protegió por los próximos seis meses el cementerio católico de Saravena (Arauca) en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos en el marco del conflicto armado.

Dentro de las acciones determinadas por los magistrados se ordenó prohibir cualquier entierro o exhumación de cadáveres que no cuente con autorización de autoridad judicial ; también se definió prohibir cualquier manipulación de los cadáveres de cuerpos no identificados que se encuentran en el cementerio.

Asimismo, solicitó a la administración del cementerio y a las autoridades municipales garantizar medidas que vigilen y controlen el acceso de personas no autorizadas al camposanto; de hecho, se ordenó que cualquier entierro de un fallecido deberá realizarse en otro cementerio.

“La materialización de los riesgos se expresa, principalmente, en la posibilidad de que los restos óseos categorizados como cuerpos no identificados o Cuerpos no reconocidos no se encuentren debidamente protegidos y custodiados, generando con ello el posible daño o la pérdida de su ubicación y de los elementos que permitan su registro y eventual identificación” definió la magistratura.

Precisamente para el cumplimiento de lo decretado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento se solicitó a la alcaldía, así como a la parroquia Cristo Rey (administradora del cementerio) que en un término de un mes entreguen un informe relacionado con el cumplimiento de las órdenes dadas (entre ellas la alcaldía tendrá que informar donde están inhumados 12 cuerpos no identificados sobre los que entregó información).

Asimismo, los jueces transicionales dejaron entrever que la petición de los solicitantes, (la asociación Asofavida) menciona que algunos de los cuerpos no identificados podrían corresponder a víctimas de ejecución extrajudicial a manos de agentes del estado, competencia de la JEP.

“Las fuentes evidencian que los hechos de desaparición forzada verificados en esta región pueden ser atribuidos a comparecientes obligatorios de esta Jurisdicción, es decir, integrantes de la fuerza pública” señaló la jurisdicción.

Finalmente, la jurisdicción mencionó que entre la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) han recuperado un total de 10 cadáveres de ese cementerio (el ente investigador señaló que no tiene proyectadas nuevas intervenciones debido a la situación de orden público).