Gustavo Petro . (Photo by Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

“Nuestra política no es criminalizar al pueblo”: Gustavo Petro

En medio de su discurso con los campesinos que viven en los páramos de Santander, Norte de Santander y Boyacá, el presidente Gustavo Petro se refirió a que algunas personas estaban hablando con las autoridades en Estados Unidos sobre la situación que se vive en Bogotá.

El mandatario indicó: “están mandando amigos de quienes no nos quieren a Estados Unidos para que vayan a los altos funcionarios y digan que Petro es amigo de los narcotraficantes porque no fumiga los cultivos de coca o porque le ha dicho al Ejército y a la Policía que nuestro enemigo no es el campesinado”.

Esto podría ser una crítica al fiscal Francisco Barbosa, quien hace algunos días estuvo en Washington, D. C. hablando con diferentes funcionarios.

También se refirió a que a los estadounidenses se le estaría presentando una parte del conflicto y por eso los campesinos se estarían presentando a las autoridades americanas.

Dijo el presidente que “no capturan a los grandes narcotraficantes y les muestran a los gringos el campesino, pero jamás al empresario porque es amigo del poder, incluso se viste de senador y yo creo que ha paseado por los salones y pasillos del palacio donde yo vivo”.