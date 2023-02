Me preocupa sea conspiración para afectar al Presidente: Juan Petro por ‘narcopagos’

En Sigue La W, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló sobre la citación que anunció el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que él y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, rindan su versión al ente investigador sobre un presunto ‘cartel de abogados’ que estarían ayudando a narcotraficantes a colarse en el bus de la ‘Paz Total’ a cambio de millonarias sumas de dinero producto de la mafia.

Al respecto, contó cómo inició todo el tema de los ‘narcopagos’, destacando que fueron los abogados de los reclusos quienes “han aprovechado el discurso de la paz para construir negocios”.

“Hablar de paz en un país que se la ha pasado generaciones enteras en violencia, en muerte, en desplazamiento no es nada sencillo. Una sociedad que aún no introduce el sentido de la paz, cuando todavía la misma sociedad está dividida que vive y necesita de la guerra”, relató.

“Cuando estábamos en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos hablábamos con todo el mundo que estuviera interesado en la paz, en medio de esas conversaciones los abogados captaban la información a su manera”, señaló.

Juan Petro aprovechó para destacar que los abogados “saben que no hay una ley judicial que frene la extradición”, un tema del que se habló en el escándalo del supuesto ‘Pacto de La Picota’.

“Han utilizado el nombre del hermano del presidente para encontrar sus propias negociaciones, algo que nunca pensamos que podía suceder. Además, siento que hay un negocio con la paz”, dijo.

Asimismo, mencionó que él “pecó de inocente” porque no creyó cuando le comentaron que supuestos intermediarios cobraban millonarias sumas de dinero para dar una cita con él.

“Cuando a mí me decía que había gente que estaba pagando para tener una cita con usted, eso lo comencé a saber hace 2 o 3 meses. Desde $20 millones hasta $800 millones le pagaban a un intermediario”, afirmó.

Preocupación por cómo pueden afectar a su hermano

A propósito de lo de la polémica del ‘Pacto de La Picota’, explicó que tras ese mal entendido no ha vuelto a pisar una cárcel y apuntó que fue la oposición colombiana la que “construyó” ese tema.

“Luego de lo que me pasó en La Picota, nunca más he entrado a una cárcel. Cómo podría hacer una negociación directa con un narcotraficante si ni he entrado a una prisión. Me preocupa porque puede ser una conspiración para afectar a la presidencia de mi hermano”, indicó.

“No me preocupa el hecho judicial porque sé que no he hablado con ningún narco, pero este es un país en el que todo está relacionado a presupuestos políticos. A provechan la oportunidad para poner en duda y dejar mal parado al Gobierno”, agregó.

De igual forma, aseguró que no conoce que su nombre haya salido a relucir en alguna otra cárcel del país. “Solamente en La Picota, es lo que yo sé, en el Patio de Extraditables”.

Fiscal Francisco Barbosa, ¿le genera dudas?

“Yo tengo la tranquilidad del mundo para ir allá (Fiscalía). Hablaré con el fiscal. No tengo nada contra el fiscal Barbosa y voy con la mente abierta a decir lo que sé”, aseveró.

Concluyó su explicación señalando que “indiscutiblemente” le quieren hacer daño al proceso de paz con el ELN y a la Paz Total.

“Soy una bola de billar que pasó por ahí (…). Ni siquiera es culpa de los extraditables que están encerrados, la mente de ellos dirá ‘eso me puede servir’; son lo abogados los que tienen la responsabilidad de la información que le llevan a la gente”, finalizó.